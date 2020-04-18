Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей

1. В новом указе мэра в пункте 1 говорится: Начиная с 22 апреля 2020 г. для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области (далее - электронные карты). Но социальные карты у пенсионеров до сих пор были заблокированы. Теперь по ним снова можно ездить?

- Все льготные проезды по прежнему отменены. Москвичи старше 65 лет и люди старше 18 лет с хроническими заболеваниями до 1 мая обязаны соблюдать самоизоляцию, то есть оставаться дома.

2. Я инвалид III группы, мне 67 лет. Могу ли получить пропуск для поездки в ближайший "Ашан" за продуктами на личном автомобиле?

- Все пожилые люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания, входят в группу риска по коронавирусной инфекции. Лекарства, которые им положены по рецепту бесплатно либо по льготным ценам, а также медизделия, им доставят домой. Для этого им нужно позвонить по телефону: +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

3. Сохраняется ли право журналистов, как и в предыдущем указе мэра, ездить без цифровых пропусков, по редакционным удостоверениям?

- Журналистам для передвижения по Москве цифровые пропуска по-прежнему не нужны. В указе о продлении пропускного режима в Москве до 1 мая говорится, как в предыдущем документе, который действовал с 13 по 19 апреля: "Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска".

Но в отличие от предыдущих мер ограничения перечисленные категории граждан должны с 22 апреля зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт - "Тройки" или "Стрелки". Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.

Для поездок на такси им нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.

4. Считаю необходимым распространить действие пропуска на ближайшие к Москве области (Тверскую, Ивановскую, Рязанскую, Новгородскую и т.д.), где многие имеют дачи и купленные дома. Это сняло бы многие трудности у москвичей и снизило напряженность во взаимоотношениях между жителями глубинки и москвичами.

- Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте требуются специальные цифровые пропуска. Пропуск, полученный в Москве, действует также на территории Московской области. Решение о выдаче и действии пропусков на территории других областей принимается на усмотрение региональных властей.

Для поездки на дачу в другой регион на автомобиле или общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск для разового передвижения с иной целью. Обязательно уточните, какие правила передвижения действуют на территории региона, который вы собираетесь посетить.

5. Мы с женой едем на дачу. Пропуск нужен каждому или достаточно его оформить только владельцу автомобиля?

- Разовые пропуска необходимо оформить на всех пассажиров и водителя. Номер машины указывается в каждом из пропусков.

6. Могут ли получить цифровой пропуск иностранцы, проживающие в Москве?

- Да, проживающие в Москве иностранцы могут получить пропуск. При оформлении цифрового пропуска с помощью SMS на номер 7377 нужно указать код цели и сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска. При этом надо указать код документа, удостоверяющего личность: 2 - иностранный паспорт.

7. Я живу на съемной квартире. Регистрация в Ростовской области, а живу в Московской области. Как получить пропуск?

- Для оформления цифрового пропуска нужно указать адрес фактического проживания.

8. Я житель Московской области. Пропуск на работу получила. А если мне надо к врачу в Москву, нужен еще один пропуск?

- Да, для посещения врача в Москве необходимо получить цифровой пропуск, указав свою цель - разовая поездка для посещения медицинской организации. Вы должны указать фамилию, имя и отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), адрес отправления, а также адрес назначения и наименование медицинской организации.

9. Я еду на работу из Московской области в Москву сначала на личном авто до ж/д станции, потом на электричке, потом на метро. Что именно указать для оформления электронного пропуска?

- Работающим достаточно одного пропуска для работающих. Он будет действовать до 30 апреля без ограничения количества поездок и маршрутов. При получении можно указать номер автомобиля.

10. Как быть неработающему пенсионеру, который на своем личном автомобиле везет на работу члена семьи, у которого оформлен рабочий электронный пропуск?

- Такая цель поездки, как подвезти другого человека на работу, в указе мэра Москвы отсутствует. Поэтому на период действия ограничительных мер нужно пользоваться общественным транспортом, либо самостоятельно передвигаться на автомобиле (по возможности). Пожилым же москвичам на время самоизоляции лучше остаться дома.

11. Как быть транзитным пассажирам? Например, еду из Хабаровска в Воронежскую область и нужно добраться из А/П "Шереметьево" на Павелецкий вокзал.

- Для передвижения по Москве вам необходимо получить пропуск, указав цель - разовая поездка в иных целях. Разовые пропуска необходимо оформить на всех пассажиров и водителя, указав цель поездки. Номер машины указывается в каждом из пропусков.

12. Если я из своей квартиры в своей машине хочу поехать на свою дачу, где кроме меня никто не живет, мне пропуск дадут? Или на сайте просто не будет данного пункта? И если дадут, то как часто я туда смогу ездить?

- Вы можете оформить разовый пропуск для поездки на дачу. Чтобы получить цифровой пропуск для разовой поездки в иных целях (в том числе на дачу), необходимо указать фамилию, имя и отчество, данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия и номер), номер телефона, электронную почту (по желанию), цель передвижения, адрес отправления и адрес назначения. Для личного или служебного автомобиля потребуется указать регистрационный номер, а для общественного транспорта - номер карты "Тройка" или "Стрелка" (если они есть).

Пожалуйста, обратите внимание на то, что пропуск для поездок в личных целях можно получить не более двух раз в одну календарную неделю.

13. Мне надо посетить врача-онколога, где я стою на учете. Территориально это далеко от места проживания, меня туда возит муж на личном транспорте. Сколько пропусков в таком случае оформлять?

- Необходимо оформить два разовых пропуска - на вас и на мужа. В обоих случаях цель поездки - посещение медицинской организации.

14. Цитата с mos.ru: "Служба такси проверит ваш пропуск при заказе автомобиля". Какие данные получит служба такси из пропуска? Какие еще службы имеют доступ к этой системе?

- В условиях режима повышенной готовности допускается введение различных ограничений, вплоть до полной приостановки перевозок пассажиров на такси. Введение механизма проверки позволяет сохранить возможность использования жителями этого вида транспорта. При этом, обращаясь в службу такси, гражданин по своей воле заключает договор перевозки и сам соглашается на все его условия. В данный момент обязательным условием осуществления таксомоторной деятельности является обеспечение контроля за соблюдением режима повышенной готовности.

15. В запросе на получение цифрового пропуска при заполнении анкеты возникла проблема. Я работающий пенсионер и у меня социальная карта, а в анкете обязательное заполнение карт "Тройка" или "Стрелка", программа не дает возможности сформировать запрос. Что делать в этом случае?

- Если вы работаете на предприятии, которое в соответствии с указом мэра Москвы вправе осуществлять очную деятельность, для посещения организации необходимо оформить цифровой пропуск работника. Номер машины, номер карт "Тройка" или "Стрелка" необходимо указывать только при их наличии. Если вы пользуетесь такси, разовыми билетами или оплачиваете проезд банковской картой, оставьте это поле пустым.

Обратите внимание, что указом мэра Москвы до 1 мая приостановлено действие льгот на проезд в общественном транспорте не только для школьников и студентов колледжей, но и для москвичей старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями. Воспользоваться социальной картой москвича для бесплатного проезда в общественном транспорте сейчас могут лишь работники системы здравоохранения старше 65 лет.

16. Нужен ли пропуск для доставки продуктов и лекарств маме, инвалиду I группы, проживающей в пределах новой Москвы (г. Троицк, микрорайон "В")?

- Передвигаться по городу пешком можно без цифрового пропуска. При этом в любом случае покидание места проживания должно быть связано с целями, указанными в указе мэра Москвы. Введенные ограничения носят временный характер.

Если есть возможность, лучше переехать к родственнику, которому нужна постоянная помощь, или перевезти его к себе. К сожалению, это вынужденная мера для сохранения жизни и здоровья каждого из нас.

Для жителей старше 65 лет обеспечена доставка на дом лекарственных препаратов, которые положены по рецепту бесплатно либо по льготным ценам, а также медицинских изделий (положенных по рецепту бесплатно). Для этого они могут позвонить по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

17. Добрый день! Я зарегистрирован в Москве, но фактически проживаю в Подмосковье и езжу на работу в Москву. На каком сайте мне нужно оформлять пропуск: на московском (mos.ru) или областном (uslugi.mosreg.ru)?

- Для работников столичных организаций, деятельность которых не приостановлена, необходимо оформить цифровой пропуск. Он выдается на срок до 30 апреля. Пропуск, полученный в Москве, действует также на территории Московской области.

18. В связи с указом мэра Москвы нужно ли оформлять цифровые пропуска на водителей автобусов из соседних областей, которые осуществляют регулярные рейсы в Москву по перевозке пассажиров?

- Да, необходимо оформить цифровой пропуск для осуществления рабочей деятельности.

19. Нужно ли мне оформлять пропуск для проезда на личном автомобиле транзитом из Мурманска в Липецкую область?

- Для любого передвижения по Москве и Московской области с использованием личного или общественного транспорта необходим пропуск. Для его оформления необходимо указать цель - разовое передвижение в иных целях.

20. Я работаю в правоохранительных органах. Муж возит меня на работу каждый день из Московской области в Москву, а вечером забирает. Благодаря этому я ни с кем ни контактирую по пути на работу. Может ли муж оформить пропуск?

- К сожалению, в данной ситуации супругу придется остаться дома. Получение цифрового пропуска в данной ситуации не предусмотрено указом мэра Москвы. В период действия ограничительных мер необходимо либо пользоваться общественным транспортом, либо самостоятельно передвигаться на автомобиле (по возможности).

Обратите внимание, что цифровые пропуска необходимо оформить на всех пассажиров и водителя.