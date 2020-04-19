Экс-депутат Рады усомнилась в существовании Украины после пандемии

Эпидемия коронавирусной инфекции рано или поздно закончится, а вот продолжит ли свое существование Украина - большой вопрос.

По словам экс-депутата Верховной рады Анны Герман, действия Киева в условиях сложной эпидситуации "хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу". Власти сейчас больше обеспокоены получением нового транша от Международного валютного фонда (МВФ). "Самое обидное, что никто не готовит общество к поствирусному периоду. И это большая проблема", - сказала Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее она заявляла, что Незалежная погибнет от "вируса ненависти". По мнению политика, отход от христианских ценностей, "от любви к ближнему, несет за собой смерть".