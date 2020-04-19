Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России составляет всего 0,8 процента. Это очень низкий уровень. "Данная цифра на порядок ниже, чем те, что наблюдались в Италии и Испании на том же этапе распространения", - рассказал газете "Известия" профессор РАН Александр Лукашев. И объяснил, с чем это связано.

В России проводят очень много тестов, а, значит, выявляют больше легких случаев заболевания. Только в Москве 60 процентов заразившихся являются бессимптомными носителями SARS-CoV-2. Вторая причина - своевременная подготовка медицинских учреждений к наплыву тяжелых пациентов.

"Количество осложнений да, несколько увеличивается. Удельный вес в общем количестве - нет, не растет", - заявила ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. Помогли, в том числе, принятые правительством меры по ограничению передвижения граждан. Например, россияне старше 60 лет строго соблюдают режим самоизоляции, поэтому среди них не слишком много заразившихся. "Люди стали более дисциплинированными", - подчеркнул доктор медицинских наук Виктор Зуев. Он надеется, что Россия не попадет в топ-5 стран по количеству заболевших.