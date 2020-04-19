В Москве стало больше бессимптомных носителей коронавируса

В Москве стало больше тех, у кого COVID-19 протекает бессимптомно. Если неделю назад специалисты говорили о 40 процентах заболевших, то сегодня называется другая цифра - 60 процентов.

Как рассказал в эфире Первого канала руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун, в столице каждый день выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране стали делать больше тестов, поэтому больше выявляют тех, кто заразился COVID-19. При этом число тяжелых пациентов, в том числе с пневмониями, практически не растет.

Согласно последним данным, в России коронавирус обнаружен у 36 тысяч 793 человек. Больше всего - в Москве. За стуки в столице скончались 28 пациентов.