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19.04.2020 23:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В столице за последние сутки скончались 28 пациентов. Такие цифры привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Умершие - пациенты от 44 до 98 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания: гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, ХОБЛ. Трое скончавшихся страдали сахарным диабетом, еще двое - хроническим бронхитом.

Оперативный штаб напоминает: в Москве необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Чтобы не подвергать их риску заболевания, городские власти настоятельно требуют соблюдения домашнего карантина.

Чтобы уменьшить количество контактов между людьми, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введен пропускной режим. Цифровой пропуск, который дает право на передвижение, можно оформить бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

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