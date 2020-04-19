В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В столице за последние сутки скончались 28 пациентов. Такие цифры привел оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Умершие - пациенты от 44 до 98 лет. Большинство имели сопутствующие заболевания: гипертонию, пиелонефрит, порок сердца, миастению, ХОБЛ. Трое скончавшихся страдали сахарным диабетом, еще двое - хроническим бронхитом.

Оперативный штаб напоминает: в Москве необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями. Чтобы не подвергать их риску заболевания, городские власти настоятельно требуют соблюдения домашнего карантина.

Чтобы уменьшить количество контактов между людьми, с 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте введен пропускной режим. Цифровой пропуск, который дает право на передвижение, можно оформить бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.