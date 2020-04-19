Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.04.2020 16:30
Рубрика: Российский автопром

"У меня есть даже татуировки с Lada". Финны отметили юбилей "Копейки"

Текст: Борис Захаров
Сегодня, 19 апреля, исполняется 50 лет с выпуска первых автомобилей марки Lada. Это праздник не только для сотрудников АвтоВАЗа и поклонников легендарной ВАЗ-2101, но и многочисленных фанатов "копейки" и других вазовских моделей. К примеру, финское издание Apu.fi обнародовало материал "50-летняя Lada - русское чудо и предмет страсти финнов", в котором рассказывает о ежегодной встрече владельцев вазовских машин в городе Кангасала.

Apu.fi делает любопытные зарисовки ежегодного слета финских фанатов Lada в городе Кангасала. Еще одним поводом для встречи стал 25-летний юбилей местного клуба "ладистов".

Многие машины прибыли в город колонной, которую возглавляла Lada с финскими санками на крыше. Вазовский кортеж проследовал по автомагистрали 339, которая ведет к церкви города Кангасала, а затем прибыл к музею автомобилей "Мобилиа". Город Кангасала издание называет Меккой финских поклонников "Жигулей", своего рода духовным финским Тольятти.

Фото: www.facebook.com/Влад Незванкин
Lada Sport создала реплику раллийного ВАЗ-2101

Колонна "ВАЗов", следовавшая в Кангасалу, получилась разнородной - были и "Самары", и "Нивы"? и "Калины", и "Приоры", и "Гранты". В кортеже были как тщательно отреставрированные экземпляры, так и серьезно доработанные - например, "Нивы" с форсированными моторами, седаны и универсалы со спортивным обвесом и другими элементами современного тюнинга.

Самой "пожилой" машиной на встрече финского "Лада-клуба" оказался автомобиль 1972 года. Однако в Финляндии есть также одна машина 1970 года - ВАЗ-2101 первого года выпуска. Сейчас этот раритет, прибывший из Эстонии, находится у одного коллекционера в Ориматтиле.

Почти все машины были украшены вымпелами, наклейками и прочим декором советских времен. На капоте одной "Нивы" было написано "ГАИ". И что примечательно - отмечают финские журналисты - такая символика не является ностальгией по СССР: "Затхлая идейность и агитация уступили место любопытству".

Фото: www.facebook.com/RCINews
Lada Peter Turbo: автомобиль, опередивший время

Сообщается, что торжества не омрачили плохие новости: "впервые в истории клуба пришлось отменить гоночные заезды, чтобы на уже освободившемся от снега асфальте шины не стирались понапрасну".

Удивительно, но вот про ограничения, связанные с распространением коронавируса, в материале Apu.fi не сказано ни слова. Как видно, слет состоялся все же раньше, чем такие запреты были введены. Статья в финском издании датирована 8 апреля. На 19 апреля 2020 года в Финляндии зафиксирован 3 681 случай заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Финляндии составляет 90 человек. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Как бы то ни было, Apu.fi в своем материале комментирует российский юбилей по случаю выпуска первой ВАЗ-2101 в Тольятти в 1970 году. Отмечается, что на экспорт вазовские автомобили вышли под названием Lada - за исключением Швеции, где автомобиль появился под названием "ВАЗ".

В годы расцвета торговых отношений с Россией Lada долгое время была самой продаваемой маркой автомобилей в Финляндии наравне с тракторами "Беларусь", и отлично подходила для бартера. В Финляндию ежегодно привозили до 15 тысяч "Лад". В 1988 году в стране было зарегистрировано больше 130 тысяч автомобилей Lada. Сейчас по Финляндии ездит порядка семи тысяч "Лад".

Фото: www.vk.com/nash_avtoprom
Редкая Lada "Консул": лимузин на базе "десятки"

Финские журналисты также приводят интересные оценки автомобилей Lada участниками слета в Кангасале.

"Все экспортные Lada тщательно отбирали на заводе в Тольятти. Те что получше, продавали иностранцам, похуже оставляли себе. Кроме того, почти все экспортные автомобили имели улучшенную комплектацию. Для внутреннего рынка делали версии попроще", - говорит участник слета Юха Лааксонен, приехавший на встречу на "Ладе Комби".

Другой фанат - Яни Тильсала из муниципалитета Корпилахти - говорит, что из СССР практически нельзя было заполучить "Ладу" черного цвета.

"Черный был цветом представительских машин - "Волг", "Чаек". Их нельзя было путать с автомобилями простых людей. Когда иностранцы захотели автомобили черного цвета, была подготовлена ограниченная серия с фарами-бусинками", - рассказывает Яни Тильсала.

Он также отмечает, что Lada из СССР соответствовали не всем финским нормам, поэтому компания "Конела" (Konela), которая занималась импортными автомобилями, их "тюнинговала". Финские версии автомобилей в целом были, по его словам, значительно лучше по качеству.

А своеобразным итогом и символом популярности вазовских моделей в Финляндии можно считать признание одного из "центровых" участников финского фанатского слета Пяйви Тасала: "Я думаю, "ладизм" - это диагноз. У меня есть картины с Lada, швейная машинка Lada, модельки всех "Лад" и даже татуировки с "Ладой". Сейчас я говорю о "Ладах", рисую "Лады", у меня весь гараж в запчастях для "Лад".

Подорожанию вопреки: самые дешевые кроссоверы и внедорожники России
Китайский кроссовер Haval F7x за 1,8 млн рублей. Полный провал?
#Lada