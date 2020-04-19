"У меня есть даже татуировки с Lada". Финны отметили юбилей "Копейки"

Apu.fi делает любопытные зарисовки ежегодного слета финских фанатов Lada в городе Кангасала. Еще одним поводом для встречи стал 25-летний юбилей местного клуба "ладистов".

Многие машины прибыли в город колонной, которую возглавляла Lada с финскими санками на крыше. Вазовский кортеж проследовал по автомагистрали 339, которая ведет к церкви города Кангасала, а затем прибыл к музею автомобилей "Мобилиа". Город Кангасала издание называет Меккой финских поклонников "Жигулей", своего рода духовным финским Тольятти.

Колонна "ВАЗов", следовавшая в Кангасалу, получилась разнородной - были и "Самары", и "Нивы"? и "Калины", и "Приоры", и "Гранты". В кортеже были как тщательно отреставрированные экземпляры, так и серьезно доработанные - например, "Нивы" с форсированными моторами, седаны и универсалы со спортивным обвесом и другими элементами современного тюнинга.

Самой "пожилой" машиной на встрече финского "Лада-клуба" оказался автомобиль 1972 года. Однако в Финляндии есть также одна машина 1970 года - ВАЗ-2101 первого года выпуска. Сейчас этот раритет, прибывший из Эстонии, находится у одного коллекционера в Ориматтиле.

Почти все машины были украшены вымпелами, наклейками и прочим декором советских времен. На капоте одной "Нивы" было написано "ГАИ". И что примечательно - отмечают финские журналисты - такая символика не является ностальгией по СССР: "Затхлая идейность и агитация уступили место любопытству".

Сообщается, что торжества не омрачили плохие новости: "впервые в истории клуба пришлось отменить гоночные заезды, чтобы на уже освободившемся от снега асфальте шины не стирались понапрасну".

Удивительно, но вот про ограничения, связанные с распространением коронавируса, в материале Apu.fi не сказано ни слова. Как видно, слет состоялся все же раньше, чем такие запреты были введены. Статья в финском издании датирована 8 апреля. На 19 апреля 2020 года в Финляндии зафиксирован 3 681 случай заражения коронавирусом Covid-19. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Финляндии составляет 90 человек. За последние сутки число зараженных не изменилось.

Как бы то ни было, Apu.fi в своем материале комментирует российский юбилей по случаю выпуска первой ВАЗ-2101 в Тольятти в 1970 году. Отмечается, что на экспорт вазовские автомобили вышли под названием Lada - за исключением Швеции, где автомобиль появился под названием "ВАЗ".

В годы расцвета торговых отношений с Россией Lada долгое время была самой продаваемой маркой автомобилей в Финляндии наравне с тракторами "Беларусь", и отлично подходила для бартера. В Финляндию ежегодно привозили до 15 тысяч "Лад". В 1988 году в стране было зарегистрировано больше 130 тысяч автомобилей Lada. Сейчас по Финляндии ездит порядка семи тысяч "Лад".

Финские журналисты также приводят интересные оценки автомобилей Lada участниками слета в Кангасале.

"Все экспортные Lada тщательно отбирали на заводе в Тольятти. Те что получше, продавали иностранцам, похуже оставляли себе. Кроме того, почти все экспортные автомобили имели улучшенную комплектацию. Для внутреннего рынка делали версии попроще", - говорит участник слета Юха Лааксонен, приехавший на встречу на "Ладе Комби".

Другой фанат - Яни Тильсала из муниципалитета Корпилахти - говорит, что из СССР практически нельзя было заполучить "Ладу" черного цвета.

"Черный был цветом представительских машин - "Волг", "Чаек". Их нельзя было путать с автомобилями простых людей. Когда иностранцы захотели автомобили черного цвета, была подготовлена ограниченная серия с фарами-бусинками", - рассказывает Яни Тильсала.

Он также отмечает, что Lada из СССР соответствовали не всем финским нормам, поэтому компания "Конела" (Konela), которая занималась импортными автомобилями, их "тюнинговала". Финские версии автомобилей в целом были, по его словам, значительно лучше по качеству.

А своеобразным итогом и символом популярности вазовских моделей в Финляндии можно считать признание одного из "центровых" участников финского фанатского слета Пяйви Тасала: "Я думаю, "ладизм" - это диагноз. У меня есть картины с Lada, швейная машинка Lada, модельки всех "Лад" и даже татуировки с "Ладой". Сейчас я говорю о "Ладах", рисую "Лады", у меня весь гараж в запчастях для "Лад".