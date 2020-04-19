В США прошли протесты с требованием отменить карантин

В США прошли акции протеста, участниками которых стали сотни американцев. Они потребовали отменить карантин, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни.

Митингующие (в основном сторонники президента Дональда Трампа) были замечены на улицах в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. Об этом сообщает Fox News.

Тем временем власти нескольких американских штатов со следующей недели начнут снимать введенные из-за коронавируса ограничения. Соответствующее заявление сделал глава Белого дома. Он отметил, что наблюдаются признаки, которые дают понять, что пик кризиса миновал. Некоторые предприятия смогут возобновить работу уже с 20 апреля, остальные - с первого мая.

"Мы дали губернаторам штатов рекомендации по тому, как вновь "открыть" Америку", - цитирует Трампа РИА Новости.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 726 тысяч случаев заражения COVID-19, скончались почти 38 тысяч человек.