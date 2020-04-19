Вирусолог сообщил о скорой победе России над коронавирусом

Вирусолог Павел Волчков заявил, что остановить распространение нового коронавируса можно только при одном условии - сохранении текущих карантинных мер. Они должны длиться минимум четыре недели, так как инкубационный период SARS-CoV-2 составляет 14 дней.

"От нас с вами многое зависит. Важно, чтобы мы все сидели дома. Искренне надеюсь, что мы сможем победить инфекцию и уже в июне наблюдать, что количество новых инфицированных стремится к нулю", - подчеркнул специалист в беседе с RT.

Он напомнил, что наибольшую опасность представляют закрытые, плохо вентилируемые помещения, а один инфицированный COVID-19 может заразить до 10 человек из своего окружения.

Кстати, согласно последним данным, в Москве у 60 процентов заразившихся новым коронавирусом нет симптомов. В России антитела к SARS-CoV-2 обнаружены у 36 тысяч 793 человек.