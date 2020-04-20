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Рубрика: В мире

10 лет назад произошла самая крупная экологическая катастрофа в истории США

Текст: Александр Гусаров
Ровно 10 лет назад - 20 апреля 2010 года - в 80 километрах от побережья американского штата Луизиана в Мексиканском заливе произошла самая масштабная экологическая катастрофа в истории США.
Фото: REUTERS / Angus Mordant
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Из-за аварии на нефтяной платформе Deepwater Horizon, взорвавшейся и затонувшей спустя 36 часов, в океане оказалось около пяти миллионов баррелей сырой нефти, а ущерб экосистеме региона и жителям прибрежных районов был оценен в миллиарды долларов США.

Как позже было установлено, взрыв, в результате которого погибли 11 нефтяников, вызвал скопившийся метан - пузырь легковоспламеняющегося газа возник в результате химической реакции на дне, а затем, пробив все защитные барьеры, вырвался на поверхность, вызвав трагические последствия.

Несколько попыток по "закупориванию" утечки нефти (среди них - цементирование скважины) провалились. Так, не удалось поставить массивный 100-тонный "колпак" на место утечки сырой нефти на дне залива - этому помешали газовые гидраты.

В итоге в течение 150 дней после аварии из-за повреждения труб на глубине 1500 метров "черное золото" продолжало бить фонтаном в Мексиканский залив. По разным оценкам, нефтяное пятно достигло размера в 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5 процентов площади Мексиканского залива. Его побережье протяженностью 1770 километров оказалось сильно загрязнено. В регионе было объявлено чрезвычайное положение, а вылов рыбы запрещен на долгие месяцы.

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Основная ответственность за крупнейшую в истории США техногенную катастрофу была возложена на собственника платформы - британскую компанию "Бритиш Петролиум". Кроме того, к этому инциденту оказались причастны непосредственный оператор платформы - компания "Трансокеан", а также также фирмы "Халлибертон и "Кэмирон Инк.". Последняя изготовила не сработавший в итоге нефтяной отсекатель.

В ходе последовавших судебных процессов количество истцов к этим компаниям превысило 100 тысяч человек. После многолетних разбирательств и поисков "стрелочников" "Бритиш Петролеум" выплатила 20,8 миллиарда долларов в качестве компенсации ущерба. Сделка между властями США и этой компанией была окончательно утверждена судом в апреле 2016 года. Штраф должен был покрыть претензии штатов Луизиана, Миссисипи, Алабама, Флорида и Техас, а также использован на очистку воды и восстановление природных ресурсов. Компания обязалась выплатить эту сумму в течение 16 лет. А в общей сложности "Бритиш Петролеум" оценила свои убытки в связи с аварией в 53 миллиарда долларов.

Как отмечает издание The Hill в связи с очередной годовщиной трагедии "ее уроки оказались во многом не выученными". В частности, администрация действующего президента CША обвиняется в отказе от жесткой практики регулирования добычи нефти в океане, что грозит стране новыми крупными техногенными авариями.

В мире США Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе

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