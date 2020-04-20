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Рубрика: В мире

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16

До 16 увеличилось число жертв стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия (не считая убитого стрелка). Ранее сообщалось о 13 погибших, однако полицейские предупреждали, что эта цифра может увеличиться.

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По словам комиссара полиции Бренды Лаки, убита также сотрудница королевской канадской конной полиции, еще один полицейский получил ранения. Подчеркивается, что инцидент не рассматривается как терроризм, пишет РИА Новости, ссылаясь на CBC News.

Напомним, 51-летний дантист Габриэль Вортман в ночь на воскресенье открыл стрельбу по людям в городке Портапик, а затем и в ряде других населенных пунктов провинции. При задержании, длившемся около 12 часов, стрелок был ликвидирован. О мотивах его действий пока ничего не сообщается.

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