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Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч

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    20.04.2020, 17:46
Текст:   Юлия Авакова
Актер Иэн МакКеллен в фильме "Мистер Холмс". Фото: kinopoisk.ru Актер Иэн МакКеллен в фильме "Мистер Холмс". Фото: kinopoisk.ru
Актер Иэн МакКеллен в фильме "Мистер Холмс". Фото: kinopoisk.ru

Если бы повернуть время вспять могли не только уроженцы Галлифрея, но и простые смертные сценаристы, первой женщиной-Доктором могла за много лет до Джоди Уиттакер стать Джуди Денч.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса

Британский сценарист и один из талантливейших разработчиков телесериала "Доктор Кто" Рассел Т. Дэвис принял участие в очередном событии, подготовленном для преданных хувианов в тяжкие времена сражения туманного Альбиона с коронавирусом - просмотре двух заключительных эпизодов четвертого сезона возобновленной научно-фантастической эпопеи ("Украденная Земля" и "Конец путешествия"), который сопровождался его комментариями в Twitter.

Конец сезона был ознаменован очередным столкновением Десятого Доктора с далеками, и нанесенные ему увечья вызывали регенерацию, которую ему удалось отсрочить лишь ненадолго.

Рассел Т. Дэвис не удержался и написал следующее: "Если бы я смог вернуться назад, я бы выжал из этого максимум. Я бы пригласил абсолютно нового Доктора, звезду экстра-класса для одной сцены. Иэн МакКеллен! Джуди Денч! Они бы бегали у меня по ТАРДИС. А потом бы нашлась рука (отрубленная сикораксом в "Рождественском вторжении" - "Кинократия"), и произошла бы регенерация обратно. Только представьте себе! И почему я этого не сделал?!"

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