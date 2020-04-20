На mos.ru появился сервис привязки "Тройки" и авто к цифровому пропуску

Итак, вы планируете передвигаться на автомобиле. Нужно получить цифровой пропуск, в котором будет на портале mos.ru в том числе указать регистрационный номер транспортного средства. Для того, чтобы быть уверенным, что номер автомобиля привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, номер надо проверить в специальном сервисе.

Точно таким же образом можно проверить, привязана ли "Тройка" к пропуску, если вы планируете ездить на общественном транспорте. Для этого нужно воспользоваться сервисом.

На что важно обратить внимание? С момента привязки карты "Тройка" или номера автомобиля к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

Цифровой пропуск - это специальный код, состоящий из цифр и букв. Он необходим с 15 апреля для поездок на любом виде транспорта по Москве и Московской области. Пропуска оформляют бесплатно. Проверить, действителен ли ваш пропуск, а также внести в него изменения можно на портале mos.ru.