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20.04.2020 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На mos.ru появился сервис привязки "Тройки" и авто к цифровому пропуску

Текст: Любовь Проценко
Для поездок на любом виде транспорта по Москве и Московской области необходим цифровой пропуск. Большинство москвичей уже научились получать их. Теперь со среды, 22 апреля, их ждут еще и автоматические проверки этих пропусков. Но в общественном транспорте пропуск обязательно должен быть привязан к одной из карт - "Тройке", "Стрелке" или социальной карте, а у автомобилиста в него должен быть добавлен госномер автомобиля. Как же убедиться, что вы сделали все правильно? Ведь если произошла даже чисто техническая ошибка, поездка сорвется, к примеру, в метро просто не пустят. Поэтому лучше заранее убедиться, что с пропуском все нормально. Помогут в этом сервисы, которые заработали в столице.

Итак, вы планируете передвигаться на автомобиле. Нужно получить цифровой пропуск, в котором будет на портале mos.ru в том числе указать регистрационный номер транспортного средства. Для того, чтобы быть уверенным, что номер автомобиля привязан к пропуску и вам не выпишут штраф, номер надо проверить в специальном сервисе.

Точно таким же образом можно проверить, привязана ли "Тройка" к пропуску, если вы планируете ездить на общественном транспорте. Для этого нужно воспользоваться сервисом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На что важно обратить внимание? С момента привязки карты "Тройка" или номера автомобиля к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.

Цифровой пропуск - это специальный код, состоящий из цифр и букв. Он необходим с 15 апреля для поездок на любом виде транспорта по Москве и Московской области. Пропуска оформляют бесплатно. Проверить, действителен ли ваш пропуск, а также внести в него изменения можно на портале mos.ru.

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