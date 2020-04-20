На официальном портале мэра и правительства Москвы запущен новый сервис для проверки, удалось ли автовладельцу привязать к своему цифровому пропуску госномер машины, а человеку, передвигающемуся на общественном транспорте, одну из электронных карт - "Тройку", "Стрелку" или социальную карту.

Это очень важно, так как без привязки этих карт с 22 апреля, например, в метро турникет просто не откроется, а водителя, не внесшего свой номер в пропуск, еще и оштрафуют на пять тысяч рублей. Чтобы этого не случилось, лучше сразу проверить, все ли удалось правильно оформить при получении цифрового пропуска. Как пошагово это сделать автомобилистам, смотри инфографику "РГ".

Напомню, цифровые пропуска для поездок на любом виде транспорта по Москве и Московской области необходимы с 15 апреля. Представляют они собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Большинство москвичей уже научились получать их. Теперь со среды горожан ждут еще и автоматические проверки этих пропусков. Контроль за соблюдением пропускного режима при поездках на автомобиле возложен на камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульную службу Госавтоинспекции. Если вы планируете использовать автомобиль, госномер нужно включить в пропуск не позднее чем за пять часов до поездки.

В общественном транспорте пропуск обязательно должен быть привязан к одной из карт - "Тройке", "Стрелке" или социальной карте. Удалась ли привязка, можно проверить там же, на mos.ru. Поможет в этом пошаговая инструкция, опубликованная в "Российской газете" накануне.

Без указания в цифровом пропуске номера электронной карты проезд в общественном транспорте невозможен. Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт с 22 апреля до 1 мая 2020 года приостановлено.

Если же транспортной карты "Тройка" нет, то в условиях режима самоизоляции ее проще всего заказать с доставкой на дом через онлайн-сервис "Яндекс.Лавка". В официальном Twitter-аккаунте пресс-службы департамента транспорта Москвы говорится, что залоговая стоимость "Тройки" та же, что и в кассах метро - 50 рублей, а минимальный номинал - 50 рублей (то есть общая стоимость карты составляет 100 рублей).