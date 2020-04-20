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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке по факту нападения на фельдшера "скорой" возбуждено дело

Текст: Андрей Андреев

По факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили "РГ" в понедельник в Следственном управлении СК России по региону.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По предварительной информации, 17 апреля этого года в Кирово-Чепецке двое братьев, будучи сильно пьяны, возвращались домой. У своего подъезда они увидели машину скорой помощи, в которую возвращался фельдшер, делавший жителям дома тесты на коронавирус. Братья потребовали сказать, к кому конкретно приезжали медики. Получив отказ, они набросились на фельдшера и стали избивать его, причинив травмы.

Происходящее записал на видео один из жителей дома и выложил в соцсети. В том числе благодаря этому полиция быстро установила нападавших и задержала. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои из хулиганских побуждений". Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Нападения на медиков

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