На Вятке по факту нападения на фельдшера "скорой" возбуждено дело

По факту нападения на фельдшера скорой помощи в Кировской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили "РГ" в понедельник в Следственном управлении СК России по региону.

По предварительной информации, 17 апреля этого года в Кирово-Чепецке двое братьев, будучи сильно пьяны, возвращались домой. У своего подъезда они увидели машину скорой помощи, в которую возвращался фельдшер, делавший жителям дома тесты на коронавирус. Братья потребовали сказать, к кому конкретно приезжали медики. Получив отказ, они набросились на фельдшера и стали избивать его, причинив травмы.

Происходящее записал на видео один из жителей дома и выложил в соцсети. В том числе благодаря этому полиция быстро установила нападавших и задержала. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои из хулиганских побуждений". Сейчас следствие устанавливает все детали произошедшего.