Эксперты назвали города с самым высоким уровнем жизни в России

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ провели опрос в городах с населением более 250 тысяч человек с целью изучить удовлетворенность населения качеством жизни (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").

Вопросы касались разных аспектов - от уровня напряженности социальной среды до готовности переехать из родного города в другие населенные пункты. Так, самая низкая напряженность социальной среды сегодня характерна для следующих городов: Грозный, Нижний Тагил, Набережные Челны, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Тверь, Тольятти и др. И, напротив, высоким уровнем социальной напряженности отличаются такие города, как Саранск, Барнаул, Иркутск, Томск, Петрозаводск, Оренбург, Хабаровск и др.

Самым высоким уровнем доходов, и, соответственно, уровнем потребления в первом квартале 2020 года отличались Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Нижневартовск, Тюмень, Ярославль, Мурманск и др. Города с самым низким уровнем потребительской активности (готовности приобретать различные товары и услуги), согласно данным исследования, стали Якутск, Владикавказ, Улан-Удэ, Астрахань, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Новокузнецк и др.

Чаще всего родные города хотели бы покинуть и переехать на новое место жители Новокузнецка, Архангельска, Мурманска, Сочи, Нижневартовска и др. Меньше всего склонны к переезду с нынешнего места жительства жители следующих городов: Махачкала, Грозный, Саранск, Тамбов, Брянск, Калуга, Владимир, Тула и др.

В целом по качеству жизни в первую десятку вошли: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Севастополь, Тверь, Нижний Тагил, Калуга, Архангельск, Тула, Нижний Новгород.