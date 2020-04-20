В Крыму чиновники более чем в два раза переплатили за жилье для сирот

Главное следственное управления СК по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении сотрудников администрации Джанкойского района за превышение должностных полномочий при закупке квартиры для детей-сирот (часть 1 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

За счет субвенции из бюджета республики администрация Джанкойского района приобрела квартиру общей площадью 29,7 квадратного метра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в поселке Вольном. Сумма сделки составила 1 миллион 231 тысяча 956 рублей.

- Однако проведенная экспертиза показала, что рыночная стоимость этой однокомнатной квартиры составляет 468 тысяч 577 рублей, - отметили в Следственном управлении.

Чиновники умышленно нарушили порядок определения цены контракта, и крымскому бюджету причинен ущерб на сумму более 760 тысяч рублей.

Сотрудники Следственного отдела по городу Джанкой устанавливают все обстоятельства сделки и ее соответствие необходимым нормам и требованиям, а также изучают документы, представляющие интерес для следствия.

- В рамках следствия будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных лиц администрации Джанкойского района и иных уполномоченных сотрудников, ответственных за этот процесс, - заверили в пресс-службе. - Следователи выявляют иные аналогичные факты, которые бы могли причинить ущерб бюджету республики, и стараются их предотвратить.

За последнее время это уже третье уголовное дело в отношении сотрудников местных администраций, связанное с предоставлением жилья детям-сиротам. В прошлом месяце в том же Джанкойском районе уголовное дело возбудили в отношении чиновников местной администрации, которые заселили детей-сирот в непригодные для проживания квартиры, в которых нет отопления, отклеиваются обои и отслаивается потолочная плитка.

Перед этим Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении и. о. начальника управления ЖКХ администрации Керчи, заключившего с 25 детьми-сиротами договор социального найма квартир, в которых не было газоснабжения и отопления.