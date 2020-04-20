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20.04.2020 13:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму МВД изобличило сотрудника "отдела по борьбе с коронавирусом"

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Алуште привлек тонированный автомобиль, владелец которого наклеил на двери машины эпатажную надпись. Проверив стекла машины с помощью специального прибора, полицейские установили, что их светопропускание не соответствует техрегламенту. Также у 23-летнего водителя не было при себе полиса ОСАГО.

На мнимого борца с коронавирусом составили три протокола об административных правонарушениях.

- Тонировку и наклейки с автомобиля по требованию полицейских водитель удалил на месте остановки, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, с конца прошлой недели МВД и ГИБДД приступили к усиленному патрулированию улиц для проверки соблюдения крымчанами режима самоизоляции. При себе всем выходящим на улицу необходимо иметь паспорт или другой удостоверяющий личность документ. Ежедневно полицейские составляют несколько сотен протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции, по статьям 20.6.1 и 5.35 КоАП РФ ("невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой осуществляет угроза возникновению ЧС" и "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей").

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