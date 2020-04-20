В Крыму МВД изобличило сотрудника "отдела по борьбе с коронавирусом"

В Алуште полиция остановила водителя Lada, который для передвижения на автомобиле в условиях строгой самоизоляции наклеил на свой автомобиль надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19".

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по Алуште привлек тонированный автомобиль, владелец которого наклеил на двери машины эпатажную надпись. Проверив стекла машины с помощью специального прибора, полицейские установили, что их светопропускание не соответствует техрегламенту. Также у 23-летнего водителя не было при себе полиса ОСАГО.

На мнимого борца с коронавирусом составили три протокола об административных правонарушениях.

- Тонировку и наклейки с автомобиля по требованию полицейских водитель удалил на месте остановки, - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, с конца прошлой недели МВД и ГИБДД приступили к усиленному патрулированию улиц для проверки соблюдения крымчанами режима самоизоляции. При себе всем выходящим на улицу необходимо иметь паспорт или другой удостоверяющий личность документ. Ежедневно полицейские составляют несколько сотен протоколов в отношении крымчан, нарушивших режим самоизоляции, по статьям 20.6.1 и 5.35 КоАП РФ ("невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой осуществляет угроза возникновению ЧС" и "неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей").