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Россияне осадили Instagram Джонни Деппа

Новости
    20.04.2020, 20:34
Текст:   Олег Усков

Instagram-аккаунт многострадального американского музыканта и актера Джонни Деппа, который он завел от карантинной скуки, подвергся массированному нашествию россиян и русскоязычных.

Напомним: "кэп" дебютировал в социальной сети буквально четыре дня назад, немедленно принявшись пожинать рекордное количество подписчиков - более 3,4 миллиона на текущий момент. Тепло Джонни приветствующих через миллионы отметок "нравится" и тысячи комментариев.

В которых наши соотечественники играют не последнюю скрипку с отзывами в духе "От души спасибо, что открыл аккаунт, а то нам, жителям России, поболтать негде было".

Далее - россыпь добродушных шуток и киноцитат, зачастую к творчеству Деппа отношения не имеющих. Таких как, например, "Джонни, мне нужна твоя одежда и пиратский корабль".

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Кроме того юзеры делятся с Деппом прогнозами погоды, взглядам на ситуацию и цитируют стих - из кинокартины "Брат 2", например. А также задают вопросы о планах и вспоминают другой Instagram-"рейд" россиян - на Леди Гагу, выражая надежду, что "капитан" не расстроится.

Тем более что изъявления любви и симпатии к артисту все-таки в фаворе.

"Самое странное то, что в комментариях у Джонни Деппа почти одни русские", - подметила одна из подписчиц.

Сам Джонни, которого с нашей страной связывает всякое, на всю эту активность пока никак не среагировал.

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