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Рубрика: Спорт

Щербакова опередила Загитову в рейтинге ISU

Текст: Максим Домчев
Российская фигуристка Анна Щербакова поднялась на третье место в новом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).
Российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная (в первом ряду слева направо). Фото: Дэвид Кармайкл / РИА Новости Российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная (в первом ряду слева направо). Фото: Дэвид Кармайкл / РИА Новости
Российские фигуристки Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная (в первом ряду слева направо). Фото: Дэвид Кармайкл / РИА Новости

ISU опубликовал рейтинг сильнейших представителей фигурного катания, поскольку нынешний сезон уже завершен из-за пандемии коронавируса. В женском одиночном катании сильнейшей представительницей РФ стала чемпионка России Анна Щербакова, ставшая второй на финале Гран-При и завоевавшая серебро на чемпионате Европы в Граце.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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На счету россиянки 2841 балл, ее опередили японка Рика Кихира, ставшая сильнейшей второй сезон подряд. На счету представительницы Японии 4171 балл, вторая позиция у спортсменки из США Брэди Теннелл - 3133 балла. Четвертой в рейтинге оказалась Александра Трусова - 2774, на шестой позиции чемпионка Европы и победительница финала Гран-При Алена Косторная - 2760. Шедшая на второй позиции олимпийская чемпионка Алина Загитова расположилась на восьмой строчке - 2666.

В мужском одиночном катании в тройку вошли сразу два представителя России - Александр Самарин и Дмитрий Калиев. Несмотря на победу на чемпионате Европы Алиев оказался третьим, набрав 2957 баллов, Самарин стал вторым - 3046. Сильнейшим оказался двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю - 3786.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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У танцевальных пар рейтинг возглавляют чемпионы Европы россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - 3734, вторыми идут итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри - 3462, совсем ненамного опередившие пару из США Мэдисон Хаббел и Захари Донохью - 3458.

Рейтинг спортивных пар возглавили китайцы Пэн Чэн и Ян Цзинь - 3488, вторая позиция у россиян Евгении Тарасовой и Владимира Морозова - 3410. На третьей позиции канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро - 3203, опередившие чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского - 3109.

Спорт Фигурное катание

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