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20.04.2020 14:22
Рубрика: Легковые авто

Со дна океана подняли пикапы, которые пролежали там два года

Текст: Борис Захаров

Со дня Тихого Океана подняли два полноразмерных пикапа Chevrolet Silverado.

Как сообщает телеканал Foxnews, два SUV 2018 года выпуска были подняты с глубины 120 метров в 25 километрах от побережья Австралии в рамках расследования, которое проводит австралийское управление безопасности на транспорте ATSB.

Фото: www.facebook.com/RCINews
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Перед ЧП оба пикапа находились в контейнерах, которые перевозило китайское грузовое судно Yang Ming. 1 июня 2018 года в результате шторма сразу 81 контейнер упал в воду. Как показали пока предварительные результаты расследования, это произошло из-за перегруза, неудовлетворительного крепежа и неправильного анализа метеорологической и GPS-информации.

Что касается "утопленников" - Chevrolet Silverado - эти автомобили уже возведены американской прессой в ранг национальных героев. Тот же Foxnews отмечает, что несмотря на, то автомобили затонули 22 месяца назад с открытыми окнами, а контейнеры, в которых они находились, ударились об океанское дно и деформировались, лакокрасочное покрытие практически не пострадало. Разве что в местах сильных сколов сошла краска с грунтом и проступила ржавчина. На обнародованных снимках также видно, что кузов и стекла машин покрыты толстым слоем морской соли.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Пикапы перевозились в Австралию с целью замены леворульного управления на праворульное и последующей продажи "в стране кенгуру" по цене 95 тысяч долларов США за каждую из машин.

Что касается операции по подъему контейнеров с океанского дна, то она проводится по двум причинам. Первая - природоохранная: все контейнеры и их содержимое (а это в основном автопокрышки, картон и мебель) будут переработаны. Вторая - юридическая. Экспертам предстоит установить, насколько правильно были закреплены контейнеры для того, чтобы вчинить иск компании-перевозчику грузов.

#Chevrolet