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21.04.2020 12:52
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года

Текст: Сергей Тихонов
Нефть марки Brent торгуется на бирже по цене 19,5 долларов за баррель. Ниже 20 долларов стоимость бочки североморской нефти опустилась впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Refinitiv, которые приводит газета "Ведомости", российская нефть марки Urals с поставкой в порты средиземноморья торгуется ниже 10 долларов за баррель. Вполне возможно предположить, что в Северной Европе цена на нее традиционно окажется еще меньше.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Североамериканская нефть WTI стоит 14,7 долларов за баррель. С начала сегодняшних торгов Brent потерял в цене почти 23%, а WTI - 25%.

Негативной динамике цен на нефть способствует скептическое отношение рынка к возможности увеличения спроса на "черное золото", который снижается с начала года из-за пандемии коронавируса. Также давление на цены оказывает заполненность мировых нефтехранилищ, в том числе и морских, почти на 80%. Кроме того, на сегодняшние торги оказало влияние обрушение цен на контракты с поставкой в мае нефти WTI, которые опустились до отрицательных значений.

При этом аналитики Goldman Sachs предупреждают, что падение WTI может повториться в мае, когда инвесторы будут активно продавать июньский фьючерс и покупать июльский.

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