"ЕР" проверит, почему банки отказывают в льготных кредитах бизнесу

Региональные отделения "Единой России" выяснят причины, по которым банки отказывают большинству бизнесменов в получении кредитов на специальных условиях. Такое поручение дал секретарь Генерального совета Андрей Турчак, сообщает пресс-служба ЕР.

Ранее правительство по поручению президента России Владимира Путина разработало комплекс мер по поддержке бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса. Среди них - беспроцентные кредиты для выплаты заработной платы.

"В партию поступают сигналы от бизнес-сообщества, что банки под различными предлогами отказывают в выдаче таких кредитов", - сказал Турчак, добавив, что эту информацию подтверждает Минэкономразвития. "По состоянию на 17 апреля, из заявок на 25,7 миллиарда удовлетворено всего 4,6 миллиарда рублей. Цифры говорят сами за себя. Так быть не должно", - уверен секретарь Генсовета ЕР.

Он также напомнил, что сегодня бизнесмены могут получить отсрочку платежей по кредитам. При этом кредитная история не должна от этого ухудшаться. Однако и здесь, по его словам, есть жалобы на сложности в процедуре оформления.

"В этих условиях прошу региональные отделения организовать проверку работы указанных инструментов поддержки бизнеса. В случае с беспроцентными кредитами - выяснить, кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем случае не должна пострадать. Прошу также депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия" подключиться к этой работе", - сказал Андрей Турчак.

Вся информация из регионов ежедневно будет попадать в ситуационный центр партии. "Собранные данные будем оперативно доводить до правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все принятые меры реально заработали на практике", - подчеркнул он.

Напомним, в программе льготного кредитования бизнеса, пострадавшего от последствий распространения коронавируса, принимают участие 14 кредитных организаций: Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, Ак-Барс, Кузнецкий, Челябивестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, Банк "Открытие", Банк "Акцепт", Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк.