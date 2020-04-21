Постановляю:

1. Внести изменения в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Московской области от 14.04.2020 № 190-ПГ), утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев





"Утвержден постановлением Губернатора Московской области от 18.04.2020 № 194-ПГ





"Утвержден постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ

(в редакции постановления Губернатора Московской области от 18.04.2020 № 194-ПГ)





Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

1. Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области (далее соответственно - Порядок, режим повышенной готовности) устанавливает отдельные меры по обеспечению соблюдения режима повышенной готовности в Московской области.

2. С 15 апреля 2020 года граждане вправе находиться вне места своего проживания (пребывания) в случаях, предусмотренных постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (далее - постановление Губернатора Московской области № 108-ПГ), при соблюдении требований, установленных настоящим Порядком.

3. Возможность нахождения граждан вне места проживания (пребывания) и передвижения с использованием транспортных средств (в том числе транспорта общего пользования, железнодорожного транспорта, метрополитена, легковых и грузовых транспортных средств) подтверждается:

1) цифровым пропуском для передвижения по территории Московской области (далее - цифровой пропуск), оформляемым в соответствии с настоящим Порядком, при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Цифровой пропуск предъявляется в бумажном виде или электронном виде на индивидуальном техническом устройстве (мобильный телефон или иное носимое устройство);

2) служебным удостоверением, в том числе удостоверением личности военнослужащего, государственных и муниципальных служащих и лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, удостоверением судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников указанных лиц, редакционным удостоверением или иным документом, удостоверяющим личность и полномочия журналиста, удостоверением частного охранника, личной карточкой охранника (далее - служебное удостоверение). Граждане, имеющие служебное удостоверение, для передвижения с использованием любых видов транспорта обязаны сообщить в порядке, утвержденном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Передвижение граждан, имеющих служебное удостоверение, с использованием легкового такси допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира буквенно-числового кода, полученного в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

Граждане, следующие совместно с гражданами, имеющими служебное удостоверение, не освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска;

3) цифровым пропуском, предусмотренным в качестве подтверждения нахождения граждан вне места проживания (пребывания), оформленным в порядке, установленном уполномоченными органами власти города Москвы;

4) специальным разрешением, выданным непосредственно Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области либо через уполномоченные подведомственные Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области организации, на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным дорогам Московской области, участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территории двух и более муниципальных образований Московской области, при условии, что маршрут такого транспортного средства проходит в границах Московской области и указанные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам таких автомобильных дорог, а также пропуском, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1069/46 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Внесение в Реестр действующих пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение по Московской кольцевой автомобильной дороге грузового автотранспорта разрешенной максимальной массой более 12 тонн, сведений об оформленных пропусках".

При этом граждане, использующие транспортные средства на основании таких разрешений, пропусков, в том числе следующие совместно с ними, освобождаются от обязанности иметь цифровые пропуска;

5) цифровым пропуском для осуществления волонтерской деятельности.

4. Для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта, граждане обязаны иметь при себе цифровой пропуск, оформленный в соответствии с настоящим Порядком, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, а также в случае осуществления водителем международных автомобильных перевозок грузовыми транспортными средствами, в отношении которых выданы карточки их допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок или такие транспортные средства зарегистрированы в иностранных государствах:

1) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях осуществления трудовой деятельности или оказания услуг (выполнения работ) по гражданско-правовым договорам оформляется цифровой пропуск сроком до 30 апреля 2020 года без ограничений по количеству поездок и маршруту передвижения. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования - номер электронной карты ("Тройка", "Стрелка") для оплаты проезда на транспорте общего пользования или социальной карты, выпущенной на основании решений органов исполнительной власти Московской области и города Москвы (уполномоченных ими организаций), временный единый социальный билет ВЕСБ (далее - электронная карта);

наименование организации независимо от формы собственности и индивидуального предпринимателя, для участия в деятельности которого оформляется цифровой пропуск (далее также - работодатель);

идентификационный номер налогоплательщика работодателя (не является обязательным для медицинских организаций).

Заявления на оформление цифровых пропусков для сотрудников могут подать работодатели (физическое лицо либо юридическое лицо (организация) на Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) со следующей информацией о сотрудниках:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

снилс;

должность;

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение (представление данных сведений не является обязательным в случае передвижения на транспорте общего пользования и (или) легковом такси);

2) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

дата рождения;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты;

наименование медицинской организации;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения);

3) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях, не указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 4 настоящего Порядка, оформляется цифровой пропуск сроком на один календарный день. Оформление цифрового пропуска для указанных целей допускается не более двух раз в календарную неделю. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты;

цель передвижения с учетом ограничений, установленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ;

маршрут передвижения (адрес места проживания (пребывания) гражданина и фактический адрес места назначения);

4) для передвижения по территории Московской области с использованием любых видов транспорта в целях осуществления волонтерской деятельности оформляется цифровой пропуск со сроком действия на один календарный день без ограничения количества пропусков в течение календарной недели. Для оформления цифрового пропуска гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси, государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение;

для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования номер электронной карты (в случае ее использования);

номер "паспорта волонтера".

В случае несоблюдения волонтером условий осуществления волонтерской деятельности возможность получения цифрового пропуска в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка прекращается.

5. Для передвижения по территории Московской области на основании служебного удостоверения с использованием любых видов транспорта гражданин обязан сообщить следующие сведения:

1) для передвижения с использованием легкового такси оформляется буквенно-числовой код, аналогичный коду, указанному в пункте 15 настоящего Порядка. Для оформления буквенно-числового кода гражданин обязан сообщить следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

2) для передвижения с использованием любых видов транспорта общего пользования:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

номер электронной карты;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

3) для передвижения с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и легкового такси:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

серия и номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

номер служебного удостоверения (реестровый номер адвоката, регистрационный номер нотариуса);

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

6. Установить, что

1) граждане, оформившие цифровой пропуск до 21 апреля 2020 года (включительно) и не указавшие при его оформлении сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, номер электронной карты или указавшие некорректные сведения, в том числе о государственном регистрационном номере транспортного средства, не соответствующие данным, указанным в регистрационном документе, для продолжения использования соответствующего цифрового пропуска обязаны в срок не позднее 22 апреля 2020 года сообщить указанные сведения в порядке, установленном подпунктом 2 настоящего пункта;

2) граждане вправе внести изменения в сведения, которые они сообщили при оформлении цифрового пропуска в соответствии с настоящим Порядком, в том числе государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты, в порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Для внесения изменений необходимо сообщить буквенно-числовой код цифрового пропуска.

Для подтверждения внесения сведений требуется ввести код подтверждения действия, отправленный на контактный номер телефона, который сообщался в соответствии с подпунктами 1, 2, 3 пункта 5 настоящего Порядка.

Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, вправе внести в порядке, установленном настоящим пунктом, изменения в представленные сведения о номере электронной карты и (или) государственном регистрационном номере транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение.

При сообщении сведений в соответствии с настоящим Порядком граждане вправе указать одновременно государственный регистрационный номер транспортного средства, с использованием которого осуществляется передвижение, и номер электронной карты.

7. Получение цифрового пропуска осуществляется, за исключением цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности, с 13 апреля 2020 года на основании электронной заявки гражданина на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru).

Граждане, не имеющие технической возможности получения цифрового пропуска на основании электронной заявки гражданина на официальном Едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru), вправе обратиться по телефону "Горячей линии" 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30 для получения консультирования, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, и (или) помощи в оформлении цифрового пропуска или путем отправки сообщения на специальный короткий номер 0250.

В случае возникновения вопросов необходимо также обращаться в службу технической поддержки федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)":

бесплатный номер по России 8-800-100-70-10;

для звонков из-за границы +7-495-727-47-47;

для мобильных телефонов 115.

Получение цифрового пропуска для осуществления волонтерской деятельности осуществляется посредством информационного взаимодействия между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и Главным управлением социальных коммуникаций Московской области.

Гражданин должен получить цифровой пропуск, буквенно-числовой код, сообщить сведения, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, изменить сведения в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка в срок не позднее 5 часов до начала первого передвижения с использованием транспортного средства.

8. Передвижение граждан с использованием легкового такси, включенного в реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области, допускается при условии обеспечения проверки наличия у пассажира цифрового пропуска, разрешающего передвижение по соответствующему маршруту, или буквенно-числового кода.

9. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение города Москвы, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком. В этом случае цифровой пропуск, выданный в соответствии с настоящим Порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области и города Москвы.

10. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Московской области, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы, оформляют цифровой пропуск, буквенно-числовой код в соответствии с настоящим Порядком.

Порядок передвижения по территории других субъектов Российской Федерации, за исключением города Москвы и Московской области, устанавливается органами власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

11. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории города Москвы, за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с порядком, установленным уполномоченными органами власти города Москвы. В этом случае цифровой пропуск, буквенно-числовой код, выданные в соответствии с указанным порядком, является основанием для передвижения по территории Московской области.

12. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории других субъектов Российской Федерации (за исключением города Москвы), за исключением граждан, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка, для передвижения по маршрутам, предполагающим посещение Московской области, оформляют цифровой пропуск в соответствии с настоящим Порядком.

13. Установить, что:

1) требования настоящего Порядка не распространяются на лиц, не достигших возраста 14 лет;

2) передвижение по территории Московской области без использования транспортных средств осуществляется без оформления цифрового пропуска при условии соблюдения требований и ограничений, установленных постановлением Губернатора Московской области № 108-ПГ;

3) передвижение по территории Московской области с использованием транспортных средств, за исключением транспорта общего пользования и (или) легкового такси, не может осуществляться без наличия оформленного цифрового пропуска, при оформлении которого сообщались сведения о государственном регистрационном номере соответствующего транспортного средства, и (или) сообщения сведений о таком государственном регистрационном номере в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка;

4) передвижение по территории Московской области на транспорте общего пользования может осуществляться исключительно с использованием электронных карт. При непредставлении сведений о номере электронной карты в соответствии с настоящим Порядком граждане не допускается к использованию транспорта общего пользования;

5) при этом граждане, осуществляющие трудовую деятельность на объектах транспорта общего пользования, допускаются на территорию объекта транспорта общего пользования (к использованию транспорта общего пользования) в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Порядка;

6) ведение реестра транспортных средств, допущенных к передвижению по территории Московской области, осуществляется Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в порядке, им установленном;

7) собственники (владельцы) транспортных средств, не включенных в реестр, указанный в подпункте 6 настоящего пункта, осуществляющие передвижение по территории Московской области с использованием таких транспортных средств, привлекаются к ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в соответствии с законодательством об административных правонарушениях. Фиксация административных правонарушений осуществляется должностными лицами, уполномоченными на составлении протоколов об административных правонарушениях, или работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи;

8) при выявлении нарушений требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, с использованием транспортного средства, граждане, привлеченные к административной ответственности за такое административное правонарушение, могут продолжить движение, а транспортное средство не подлежит задержанию.

14. Консультирование по вопросам получения цифрового пропуска, буквенного-числового кода осуществляется по телефону "Горячей линии" 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30.

15. Цифровой пропуск представляет собой буквенно-числовой код формата XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, первая секция которого соответствует дате истечения срока действия цифрового пропуска, и обеспечивает проверку представленных сведений и подлежит использованию для передвижения в соответствии с предоставленными гражданином сведениями (QR-код).

16. Основаниями для прекращения (аннулирования) цифрового пропуска, буквенно-числового кода являются:

1) выявление факта представления при оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода недостоверных сведений;

2) использование цифрового пропуска, буквенно-числового кода с нарушением требований, установленных настоящим Порядком;

3) нарушение требований режима повышенной готовности.

17. Порядок оформления цифрового пропуска, буквенно-числового кода устанавливается Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

18. За нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области, в том числе за представление недостоверных сведений, включая сведения о государственном регистрационном номере транспортного средства, нарушившее лицо подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством об административных правонарушениях.

19. Установить, что требования о представлении в обязательном порядке сведений о номере электронной карты (абзац седьмой подпункта 1 пункта 4, абзац восьмой подпункта 2 пункта 4, абзац седьмой подпункта 3 пункта 4 настоящего Порядка), о сообщении гражданами, имеющими служебные удостоверения, сведений для передвижения на любых видах транспорта (пункт 5 настоящего Порядка), применяются с 22 апреля 2020 года."







