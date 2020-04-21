Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ), следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 4 дополнить абзацами следующего содержания:

"обеспечить в период действия режима повышенной готовности работу стационарных учреждений социального обслуживания (стационарных отделений) для граждан пожилого возраста, детей и инвалидов, а также стационарных отделений специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и кризисных центров помощи женщинам в условиях изоляции получателей социальных услуг и персонала, предусматривающей круглосуточное пребывание необходимого числа работников в учреждении путем обеспечения сменного характера работы при продолжительности смены не менее 14 дней подряд;

обеспечить на базе Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский" временную изоляцию (обсервацию) на срок не менее 14 дней несовершеннолетних, поступающих в стационарные отделения специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в том числе после нахождения в учреждениях здравоохранения;

обеспечить предоставление Государственным казенным учреждением социального обслуживания Московской области "Коломенский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" социальных услуг несовершеннолетним, находящимся на временной изоляции (обсервации), в Государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Московской области "Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации "Коломенский";";

2) в пункте 5:

абзац третий подпункта 3 дополнить словами "(далее - Порядок оформления цифровых пропусков)";

дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:

"5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения. При этом допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях, в том числе с использованием транспортных средств, в случае наличия у такого гражданина документов, оформленных согласно Порядку оформления цифровых пропусков;

6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего места накопления отходов. При передвижении в таких случаях не допускается использование транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской помощи в медицинских организациях в случае наличия у такого гражданина документов, оформленных согласно Порядку оформления цифровых пропусков;";

3) подпункт 2 пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:

"граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), граждан с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний;";

4) в абзаце третьем пункта 31 слова "на 29 марта 2020 года" заменить словами "на 31 марта 2020 года";

5) в приложении 2 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости":

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Синтетические моющие средства и товары бытовой химии.";

дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.";

6) в приложении 3 "Перечень видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей":

строку 13 изложить в следующей редакции:

13. Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления".

2. Внести в Порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 11.04.2020 № 177-ПГ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в период действия режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 14.04.2020 № 190-ПГ, от 18.04.2020 № 194-ПГ) следующее изменение:

в подпункте 4 пункта 3 после слов "сведений об оформленных пропусках" дополнить словами ", а также случаев передвижения грузового автотранспорта с 22.00 до 6.00 по территории Московской области".

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернетпортале Правительства Московской области и на "Официальном интернетпортале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







