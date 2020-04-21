Президент Беларуси объяснил свое решение о начале занятий в школах

При этом глава государства ответил и на критику тех, кто упрекает его в перекладывании ответственности на родителей, пояснив, что, во-первых, постоянно наблюдает за реакцией людей. "Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить - продлил. Но сказал, что я категорически против."

Высказался Лукашенко и о защитных мерах, которые применяются в школах. По его мнению, те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться "горючими антисептиками на этаноле" и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой. "Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, - сказал президент. - Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "упражняется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят".

Как уже сообщал "СОЮЗ", весенние каникулы у белорусских школьников заканчивались в первых числах апреля. А уже с понедельника, 6 апреля, должна была стартовать последняя ученическая четверть. Но родительские чаты, по сообщениям местных изданий, были наполнены призывами отложить поход своих детей в связи глобальной угрозой коронавируса, и руководство страны тогда прислушалось к общественному мнению.

Министерство образования, подтвердил на днях и отраслевой министр Игорь Карпенко, пока не планирует переносить и окончание учебного года. "Мы внимательно рассматриваем разные сценарии развития событий. Окончание учебного года переносить пока не планируется", - заявил Карпенко, слова которого цитирует БЕЛТА.