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21.04.2020 05:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московская биржа изменила регламент торгов ближайшей сессии

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Московская биржа во вторник остановит торги фьючерсом WTI с экспирацией 21 апреля после рекордного обвала цен. Решение принято для недопущения возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов. Информация об этом появилась на сайте холдинга.

Фото: ALEX WONG/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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"В ходе клиринговой сессии во вторник состоится исполнение расчетного фьючерсного контракта на нефть WTI с исполнением в апреле в соответствии со спецификацией контракта и правилами торгов и клиринга. Остальные серии фьючерсных контрактов и опционов на нефть марок Light Sweet Crude Oil и Brent продолжат торговаться без изменений", - со ссылкой на Мосбиржу пишет ТАСС.

Стоимость нефти WTI в понедельник к 23:36 по московскому времени впервые в истории США опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Цена поставок энергоносителя в мае упала на 35,97 доллара до минус 17,7 доллара. Нефть марки WTI добывается в Техасе и используется в основном для производства бензина.

По состоянию на 03.07 по московскому времени цена майских фьючерсов на WTI дорожала на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на 160%, до 2,21 доллара за баррель, пишет РИА Новости.

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