Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Как сказал чиновник, для перемещения по столице в обязательном порядке нужны цифровые пропуска, не важно едет человек на дачу, на работу или в медучреждение. Сделать это можно через портал мэра Москвы или по многоканальному телефону справочной правительства города +7 (495) 777-77-77.

Ранее власти заявили об оказываемой пенсионерам помощи с доставкой дров и угля на дачи. С начала введенного режима самоизоляции гродские службы выполнили более 4 тысяч заявок от пожилых жителей столицы по доставке дров и угля на садовые участки.

Напомним, что для оформления доставки необходимо позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 870-45-09.