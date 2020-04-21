В московском метро прекратили продажу билетов на одну поездку

С сегодняшнего дня в московском метро прекращена продажа разовых билетов, сообщили в департаменте транспорта Москвы. Это связано с указом мэра и введением с 22 апреля автоматической проверки пропусков в столице на период самоизоляции.

Напомним, что с 22 апреля нельзя будет оплачивать проезд в наземном транспорте и метро банковскими картами и "бумажными" билетами. Для проезда нужно использовать транспортный карту "Тройка", "Стрелка" или социальную, которые нужно привязать к цифровому пропуску по городу. Для этого нужно ввести номер карты в оформленный пропуск или сразу внести данные, оформляя пропуск. Однако сделать это нужно не менее чем за пять часов до предполагаемой поездки.

По всем вопросам, связанным с транспортом, можно звонить в контакт-центр 7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210.