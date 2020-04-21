Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса

Все кладбища на территории Краснодарского края в Радоницу будут закрыты из-за карантина по коронавирусу, которое действует в регионе с 18 марта. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Кубани № 129 о введении режима повышенной готовности.

Как сообщает официальный сайт администрации края, согласно подписанному губернатором Вениамином Кондратьевым документу, в целях предотвращения угрозы на территории Кубани новой коронавирусной инфекции, с 18 по 30 апреля ограничивается посещение кладбищ, за исключением случаев, связанных с погребением.

Радоница - это день поминовения усопших и совершается на девятый день после Пасхи (в этом году он приходится на вторник, 28 апреля). Обычно в этот день на всех кубанских погостах собираются сотни тысяч жителей всего региона.

Власти края рекомендуют помянуть усопших у стен храмов, с соблюдением всех профилактических мер.

Тем временем

По информации краевого оперативного штаба, за последние сутки от заражения коронавирусом скончались три человека (две женщины и мужчина в возрасте от 62 до 95 лет). Число жертв COVID-19 с начала пандемии на Кубани составило 11 человек. А диагноз "коронавирус" на сегодняшний день установлен в крае уже у 461 пациента.