В Ялте задержали продавца пропусков на свободное перемещение по Крыму

В Ялте полиция возбудила уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, который за три тысячи рублей предлагал всем желающим приобрести пропуск для свободного перемещения по Крыму в условиях обязательной самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Крыма.

Крымчанин решил обогатиться на изготовлении пропусков, с которыми якобы можно без ограничений передвигаться по всему Крыму. Свои услуги изготовления документа он предлагал в одном из мессенджеров.

- Полицейские задержали злоумышленника при передаче фальсифицированного документа одному из потерпевших, - рассказала руководитель пресс-службы МВД Ольга Кондрашова. - Подозреваемым оказался проживающий в Ялте гражданин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и грабеж. Он признался, что разместил в интернете информацию о возможности изготовления специального пропуска. У заказчиков он просил копии документов, удостоверяющих личность, с указанием регистрации по месту жительства, после чего печатал пропуск на цветном принтере. Далее во время назначенной встречи он передавал клиенту "разрешение" и получал за это деньги.

Подозреваемый рассказал на допросе, что скачал образец пропусков, выдаваемых правительством Севастополя, в интернете и успел изготовить четыре "документа".

На мошенника завели дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 159 УК РФ. Суд избрал ему меру пресечения - подписку о невыезде. Согласно санкции статьи Уголовного кодекса РФ, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, до 30 апреля на полуострове действует режим самоизоляции, во время которого можно ездить к месту работу только сотрудникам жизненно важных предприятий. Остальным гражданам разрешается ходить в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, выносить мусор или гулять с домашними животными в 100 метрах от дома.