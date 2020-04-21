Седан Audi A3 нового поколения представлен официально

В рамках Женевского автосалона, который в этом году из-за коронавируса прошел только в Сети, состоялась презентация хэтчбека Audi А3. Теперь же очередь дошла и до седана.

Автомобиль стал на 37 миллиметров длиннее (4495 мм), шире на 20 мм (1816 мм) и выше 9 мм (1425 мм). В то же время колесная база не изменилась - 2636 мм. Как и объем багажника (425 литров).

Благодаря оптимизированной форме кузова машина стала более обтекаемой: коэффициент аэродинамического сопротивления снижен с 0,29 до 0,25.

Фото: Пресс-служба Audi.

Уже в базе у хэтчбека есть 10,25-дюймовая виртуальная панель приборов и мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также в салоне появился крошечный нефиксируемый джойстик АКП.

Пока анонсировано лишь два двигателя для автомобиля: это 1,5-литровый бензиновый TFSI (150) л.с. и дизель 2,0 литра с такой же мощностью. Коробки две: 6-ступенчатая МКП или семискоростной преселективный "робот". Позже появятся полноприводные версии, полноценный гибрид, а также базовый вариант с литровым турбомотором.

В Германии прием заказов на седан Audi A3 нового поколения стартует в конце апреля, продажи начнутся летом. Цена начальной версии - 27 700 евро (2,3 миллиона рублей). По предварительной информации, до России седан доберется лишь в конце года.

Фото: Пресс-служба Audi.