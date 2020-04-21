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21.04.2020 20:57
Рубрика: Происшествия

Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика

Текст: Наталья Козлова

По просьбе Следственного комитета России суд заочно арестовал Илью Симония, предполагаемого организатора убийства Вячеслава Иванькова, известного как "Япончик". Он объявлен в международный розыск.

СК до сих пор расследует уголовное дело об убийстве Иванькова. По версии следствия, Симония и есть организатор этого преступления.

Фото: iStock
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Напомним, Иваньков был расстрелян на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве 28 июля 2009 года. Преступление не удавалось раскрыть несколько лет. Но работа Следственного комитета и Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве дала результат.

Были установлены соучастники этого убийства - неоднократно судимый Каха Газзаев, с 2017 года содержащийся в местах лишения свободы, а также Муртаз Шадания, которому также предъявлено обвинение. Газзаев, по данным следствия, предоставил соучастникам винтовку, из которой был убит криминальный авторитет. В момент совершения убийства он находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей территорией. Шадания вел скрытое наблюдение за Иваньковым для установления его образа жизни и выбора места убийства. Кроме того, он обеспечил транспортировку орудия преступления в Москву.

Следственный комитет продолжает работу. Ищут киллера и тех, кто еще совершал с ним преступление.

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