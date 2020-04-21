У Mercedes-Benz G-Class, проданных в России, нашли проблемы с проводкой

Росстандарт сообщил об отзывной кампании, в которой участвует почти 500 "Гелендвагенов". У немецких внедорожников обнаружили потенциально дефектную проводку.

Под отзыв попадают 494 экземпляра Mercedes-Benz G-Class, реализованные в России с мая по ноябрь 2018 года. Указанная причина отзыва - жгуты проводов передних дверей, которые могли быть проложены ненадлежащим образом.

О последствиях дефекта ничего сообщается, но, вероятно, могут некорректно работать или не работать вообще динамики аудиосистемы, блок управления ЭСП.

Узнать, попадает ли ваш автомобиль под отзыв, можно самостоятельно, не дожидаясь уведомления от официального представителя Mercedes-Benz. Для этого необходимо сравнить VIN автомобиля со списком номеров потенциально дефектных G-Class.

Ранее "РГ" сообщала о ещё одной отзывной кампании, инициированной Mercedes-Benz: на ремонт пригласили владельцев AMG GT, G-Class, E-Class и S-Class.