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20.04.2020 14:31
Рубрика: Легковые авто

В России отзывают 500 автомобилей Mercedes-Benz

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz добровольно отзывает в России модели AMG GT, G-Class, E-Class и S-Class. Отзывной кампании подлежат 489 автомобилей.

Как сообщает Росстандарт, причина отзыва транспортных средств является эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора, который может не соответствовать спецификации.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Речь идет об автомобилях Mercedes-Benz, реализованных с мая 2018 года по апрель 2019 года. На вышеуказанных моделях бесплатно для владельцев заменят подводящий маслопровод турбокомпрессора.

Ранее сообщалось о том, что Mercedes-Benz отзывает A-Class, В-Class, CLA и GLE/GLS из-за ошибки в кодировании программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall).

Помимо этого, в начале года немецкая компания отправила под отзыв Mercedes-Benz V-Class. На 151 минивэнах заменили пластиковую крышку подушки безопасности, которая могла травмировать пассажира.

#Mercedes-Benz