Снова отзыв: на этот раз на ремонт приглашают дорогие Mercedes-Benz

Уходящая неделя оказалась богата на отзывные кампании. Завершают рабочую пятидневку потенциально дефектные автомобили Mercedes-Benz нескольких моделей.

Сервисная оценка состояния потребуется 327 автомобилям Mercedes-Benz A-Class (тип 177), В-Class (тип 247), CLA (тип 118) и GLE/GLS (тип 167), которые были реализованы с 2019 года по настоящее время.

"Причиной отзыва транспортных средств является кодирование программного обеспечения коммуникационного модуля для системы экстренного вызова (eCall), которое может не соответствовать спецификации", - объясняется на сайте Росстандарта.

Недостаток будет исправлен путём адаптации конфигурации ПО.

Ранее "РГ" рассказывала об отзыве автомобилей Ford Mondeo и Ranger, у которых обнаружили проблемы с "автоматом" и подушками безопасности, и Lada Xray с валом руля, который перетирает провода приборной панели.