Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за подушек безопасности

Росстандарт объявил об отзыве 151 минивэна Mercedes-Benz V-Class. Причина - плохо закрепленная пластмассовая крышка, удерживающая эйрбег переднего пассажира. Крышка может отвалиться, а также может вылететь в салон и нанести травмы людям, находящимся в машине.

Немецкая компания уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости обратиться в сервисы. Сотрудники дилерских центров бесплатно для владельцев заменят переднюю панель на всех отзываемых транспортных средствах.

Список VIN-номеров дефектных V-Class доступен на сайте Росстандарта.

Минивэны, о которых идет речь, были выпущены в январе и феврале 2019 года.

Ранее компания Mercedes-Benz отзывала автомобили в России из-за отваливающегося спойлера. Тогда в сервисные центры отправились 383 экземпляра E-Class, проданных с 2016 года.

Также не так давно стало известно, что более 80 тысяч Toyota и Lexus попали под отзыв в нашей стране. Причина - "особенности уплотнителя", удерживающего нагреватель внутри форсунки.