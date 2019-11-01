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01.11.2019 20:04
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz попали под отзыв в России из-за отваливающегося спойлера

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Росстандарт объявил об очередной отзыве автомобилей. На этот раз в сервисные центры отправятся 383 экземпляра Mercedes-Benz E-Class, проданных с 2016 года по настоящее время.

Причиной стал спойлер, который может открепиться от машины на высокой скорости. В ходе кампании на автомобилях бесплатно проверят болтовое соединение спойлера и при необходимости закрепят его. Mercedes-Benz уведомит владельцев потенциально неисправных автомобилей о необходимости приехать на сервис.

Фото: www.twitter.com/syogt0928
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Также узнать, попадает ли машина под отзыв, можно по списку VIN-номеров в документе на странице Росстандарта.

Накануне сообщалось, что старые BMW попали под отзыв в России. Из-за неисправных подушек безопасности фирмы Takata немецкая компания отправила в бесплатный ремонт 4144 своих автомобиля.

Кроме того, 30 октября машины отзывала Skoda. Причиной стала возможная ошибка в конфигурации MBConnect, из-за чего система ЭРА-ГЛОНАСС не работала должным образом.

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#Mercedes-Benz