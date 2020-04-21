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21.04.2020 12:49
Рубрика: Власть

В Кремле назвали "свистопляской" обвал цен на нефтяные фьючерсы в США

Текст: Кира Латухина
В Кремле призвали не придавать апокалиптическую окраску ситуации с падением цен на нефтяные фьючерсы на бирже США.

"Разумеется, мы очень внимательно отслеживаем динамику изменений цен на нефть", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вчера был обвал цен на майские фьючерсы, цены на нефть не уходили в отрицательное значение, пояснил он.

Фото: REHAN KHAN/ EPA
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"Свистопляска с фьючерсами - абсолютно спекулятивный, чисто торговый момент. Этому, безусловно, не нужно придавать какую-то апокалиптическую окраску", - убежден Песков.

"Все специалисты отдают себе отчет, что это не повод для чрезмерно негативных оценок реальности", - продолжил представитель Кремля. "Потому что цены на нефть не подвержены таким обвальным изменениям, как фьючерсы", - пояснил он.

"Ситуация неприятная", - признал пресс-секретарь президента. Но не нужно ее ассоциировать с изменениями цен на нефть, подчеркнул он.

Главное - наше правительство и руководство страны располагают всеми необходимыми резервами для демпфирования негативных последствий международной волатильности для нашей экономики, сказал Песков. И при необходимости все ресурсы будут задействованы, заверил он.

У президента пока не запланировано контактов с американским лидером Дональдом Трампом. Но такие планы могут появиться быстро в случае необходимости, объяснили в Кремле.

Предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро провести 10 мая встречу ОПЕК+ принято во внимание, но решений на этот счет нет, также пояснил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках

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