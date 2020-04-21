Вильфанд назвал природные причины лесного пожара рядом с ЧАЭС

Не промерзшая зимой земля и отсутствие снега стали причинами высокой пожарной опасности в лесах восточной Европы, в том числе вблизи Чернобыльской АЭС на Украине. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что промерзшая земля сохраняет влагу, которая накопилась осенью. Если же земля не промерзла и нет снега, то при антициклональной погоде даже в марте происходит обезвоживание верхних слоев почвы. "Поэтому прогнозируется ранняя естественная пожарная опасность", - цитирует Вильфанда РИА Новости. Однако на Украине все же главную роль сыграл человеческий фактор. Потушить горящий лес удалось, в том числе благодаря дождям, которые прошли над этой территорией.

Синоптик также отметил, что до конца недели в районе Киева, Припяти и Чернобыля дождя не будет. "А ветер северный, северо-западный, порывистый. Ситуация там очень тяжелая, рядом торфяники", - сказал Вильфанд. Ученый отметил, что превышение уровня радиации рядом с ЧАЭС не фиксируется. Радиационная обстановка в России остается стабильной.

Напомним, украинским спасателям в течение десяти дней не удавалось потушить возникший четвертого апреля пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Ситуация была крайне тревожной: уровень радиации повысился в 16 раз, а пламя распространилось на сто гектаров. Полностью ликвидировать огонь удалось 14 апреля. По версии следствия, речь идет об умышленном поджоге, подозреваемый взят под арест.