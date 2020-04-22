Директор ММАС назвал условия для проведения Московского автосалона

Московский международный автомобильный салон, который было решено отменить из-за ряда неблагоприятных факторов, может состояться позже намеченных сроков. Однако никаких конкретных решений на этот счет пока не принято. Об этом "РГ" рассказал директор выставки Петр Тутарашвили.

- С учетом анализа ситуации в динамике будет принято решение о новых сроках, пока определенности по возможным датам нет, - сообщил он. По всей видимости, речь может идти даже о 2021 годе.

По его словам, на принятие такого решения о проведении ММАС в любом случае повлияют два фактора - как эпидемиологическая безопасность в конкретный момент времени, так и экономическая ситуация - "финансовое положение участников и посетителей".

Как уже сообщалось, ММАС-2020 был отменен, по словам организаторов, "в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, расширением эпидемии коронавируса и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии.

- К сожалению, ситуация не позволяет подготовить проведение мероприятия такого типа и масштаба в установленные ранее сроки, - подтвердил в комментарии для "РГ" Петр Тутарашвили.

Напомним, Московский автосалон планировалось провести с 26 августа по 6 сентября. Главными его событиями должны были стать премьеры внедорожника Aurus Komendant и рестайлингового универсала Lada Largus FL.