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22.04.2020 01:01
Рубрика: Легковые авто

Новый Lada Largus остался без автосалона: ММАС-2020 отменили

Текст: Андрей Полухин
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Еще одно крупное международное автомобильное событие 2020 года отменено. На этой раз жертвой коронавируса (и его последствий) стал Московский автосалон. Во вторник, 21 апреля, российские автокомпании получили сообщение от организаторов - Российской ассоциации автопроизводителей - о том, что ММАС-2020 будет отменен.

"В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, расширением эпидемии коронавируса и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии", - цитирует список причин, упоминаемых в сообщении ассоциации, портал "Колеса".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По большому счету эта новость не стала сенсацией. В середине марта в комментарии для "РГ" директор выставки Петр Тутарашвили отметил, что ясность относительно проведения салона наступит до конца весны. Но из-за ситуации с коронавирусом, с одной стороны, у некоторых автопроизводителей наблюдаются производственные разрывы, а с другой, уже отменен или перенесен ряд автосалонов по всему миру. В качестве примера собеседник "РГ" привел выставки в Женеве, Пекине, Бангкоке и Загребе. Кроме того, в России были отменены крупные международные экономические форумы.

Кстати, вышеупомянутая Пекинская выставка, как уже писала "РГ", все-таки состоится. Ее просто перенесли с апреля на сентябрь. По большому счету, ММАС-2020, если бы дело было только в коронавирусе, тоже можно было отложить до лучших времен. Но в данном случае проблема существенно масштабнее.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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- На вышесказанное накладывается продолжающееся снижение продаж на российском авторынке, лишь укрепляя неопределенность, - подтвердил ранее Петр Тутарашвили.

До сих пор ни одна из автокомпаний официально не сообщала о том, какие именно модели планировала представить на Московском автосалоне. Однако, по информации "РГ", главными премьерами ММАС-2020 должны были стать внедорожник Aurus Komendant, а также рестайлинговый Lada Largus.

#автомобили