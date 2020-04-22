Новый Lada Largus остался без автосалона: ММАС-2020 отменили

Еще одно крупное международное автомобильное событие 2020 года отменено. На этой раз жертвой коронавируса (и его последствий) стал Московский автосалон. Во вторник, 21 апреля, российские автокомпании получили сообщение от организаторов - Российской ассоциации автопроизводителей - о том, что ММАС-2020 будет отменен.

"В связи с неблагоприятной экономической ситуацией, расширением эпидемии коронавируса и последствиями эпидемии для автомобильной индустрии", - цитирует список причин, упоминаемых в сообщении ассоциации, портал "Колеса".

По большому счету эта новость не стала сенсацией. В середине марта в комментарии для "РГ" директор выставки Петр Тутарашвили отметил, что ясность относительно проведения салона наступит до конца весны. Но из-за ситуации с коронавирусом, с одной стороны, у некоторых автопроизводителей наблюдаются производственные разрывы, а с другой, уже отменен или перенесен ряд автосалонов по всему миру. В качестве примера собеседник "РГ" привел выставки в Женеве, Пекине, Бангкоке и Загребе. Кроме того, в России были отменены крупные международные экономические форумы.

Кстати, вышеупомянутая Пекинская выставка, как уже писала "РГ", все-таки состоится. Ее просто перенесли с апреля на сентябрь. По большому счету, ММАС-2020, если бы дело было только в коронавирусе, тоже можно было отложить до лучших времен. Но в данном случае проблема существенно масштабнее.

- На вышесказанное накладывается продолжающееся снижение продаж на российском авторынке, лишь укрепляя неопределенность, - подтвердил ранее Петр Тутарашвили.

До сих пор ни одна из автокомпаний официально не сообщала о том, какие именно модели планировала представить на Московском автосалоне. Однако, по информации "РГ", главными премьерами ММАС-2020 должны были стать внедорожник Aurus Komendant, а также рестайлинговый Lada Largus.