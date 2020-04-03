Коронавирусу назло: в Пекине все-таки пройдет автосалон

Пекинский автосалон все-таки состоится. Оргкомитет мероприятия определил новые даты проведения крупнейшей автомобильной выставки Азии - с 26 сентября по 5 октября. Что важно - 2020 года.

"Auto Сhina 2020 переносится на следующую дату - с 26 сентября по 5 октября 2020 года", - говорится на сайте автосалона.

Напомним, автосалон должен был пройти с 21 апреля по 30 апреля, однако уже в феврале на фоне сильнейшей вспышки коронавируса в Китае его решили отложить.

Многим экспертам тогда казалось, что перенос - решение временное, и скорее всего мероприятие отменят. Дело в том, что, во-первых, тогда трудно было предположить, что распространение COVID-19 в Поднебесной резко пойдет на спад. А во-вторых, осенью в Китае и без того немало интересных автосалонов. Так, в сентябре обычно проходит выставка в Чэнду, которая год от года становится все солиднее, а в ноябре стартует крупный салон в Гуанчжоу. Однако организаторы не слукавили: шоу, как говорится, должно продолжаться.

Любопытно, что Пекин-2020 даже без участия ведущих европейских автокомпаний может стать самым масштабным автосалоном в этом году. Причина проста: другие популярные моторшоу - в Нью-Йорке и Париже - уже отменены. А мартовский Женевский прошел в онлайн-формате. Под большим вопросом и Московский автосалон. Впрочем, даже если его все-таки проведут, по своему размаху он Пекину существенно уступит.

Напомним, в последние годы все больше компаний устраивали глобальные премьеры своих новинок именно в Пекине или Шанхае (автошоу в этих мегаполисах проходили попеременно).

Кроме того, россиянам выставка может быть интересна и по другой причине. Китайские бренды - Haval, Geely, Chery и Changan - стараются оперативнее обновлять свои модельные ряды в нашей стране вслед за рынком Поднебесной. А значит понаблюдать за их стендами тоже будет весьма любопытно.