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Рубрика: В мире

Главу медицинского сообщества напугало отношение людей к изоляции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пугающей назвал ситуацию с отношением некоторых людей в мире к самоизоляции президент Российского медицинского общества. Об этом профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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"Меня пугает то, что во всем мире люди выходят на пикеты против самоизоляции. То и дело сообщения об этом приходят из разных стран. Очень сложно понять, что движет этими людьми? Не ясно, сколько продлится пандемия коронавируса, но она точно поменяет наше отношение к таким инфекциям и к сохранению себя", - цитирует медика РИА Новости.

Ученые во всем мире работают над созданием вакцины против коронавируса. Только в США сейчас одновременно тестируют больше 70 методик лечения COVID-19, в том числе и уже имеющиеся препараты. Эта страна по-прежнему лидирует по числу заражений - 823 тысячи 786 случаев. На втором месте Испания, где заболело 204 тысячи 178 человек.

На третьем месте Италия, в которой официально подтверждены 183 тысячи 957 случаев инфицирования. Всего в мире коронавирусом заразились свыше 2,5 миллиона человек. Цифры приводит Университет Джонса Хопкинса.

Напомним, вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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