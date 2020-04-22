"Игоря" чинили в любом гараже: финны вспомнили все клички ВАЗ-2101

Вдогонку к прошедшему 50-летнему юбилею вазовской "Копейки" финское издание Tekniikka&Talous публикует полную ностальгии заметку о первой Lada советских времен, а также о некоторых других моделях крупнейшего предприятия Самарской области. Каждый раз, упоминая ту или иную модель, автор материала Кауко Оллила использует прозвище, которое было в ходу в Финляндии десятки лет назад.

Материал начинается с констатации того, что экспортный вариант ВАЗ-2101, Lada 1200 с двумя большими круглыми фарами, был архетипом всех современных Lada. Доступный "Ладиллак" - продолжает свой экскурс Кауко Оллила - многие годы возглавлял в Финляндии рейтинг продаж. Эту машину - или, как тогда нередко говорили "Игоря", можно было починить в любом гараже, а запчасти были грошовыми.

Далее автор вспоминает, что "Чернобыль", созданный по образу и подобию "итальянца" Fiat-124, стал детищем советской пятилетки 1966-1970 годов. "Ладашниковы" появились на финских дорогах в 1971 году и эти "Ладоги" были надежными, но имели особенности - в 1980-е годы после дождя на обочине якобы выстраивались целые караваны "Лад": их водители сушили провода и свечи. Далее Кауко Оллила приводит еще несколько достаточно редких, но любопытных кличек ВАЗ-2101: "Калевальский бьюик", "Сибирская легавая", "Ладидас", "Ларссонена".

А потом вспоминает, что его отцу в свое время предложили купить "Хрущева", конечно же, красного цвета. Тот купил, в результате отец хвалил "Дядю Ваню". И это не смотря на то, что примерно через пять тысяч км у многих таких машин вместе с маслом приходилось менять и распределительный вал. Автора же в "Saab из Сяккиярви" впечатляла расторопная коробка передач. Впрочем, руль был огромным, как и радиус разворота, а тормозная динамика оставляла желать лучшего.