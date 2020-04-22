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22.04.2020 21:15
Рубрика: Легковые авто

Прощай, Skoda Kodiaq RS. "Заряженный" кроссовер снимут с производства

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

Самый мощный кроссовер в линейке Skoda - Kodiaq RS - снимут с производства. Главная причина - чешская марка отказывается от двухлитрового битурбированного дизельного мотора мощностью 240 л.с. (500 Н·м), который оказался невыгодным с точки зрения экологических норм.

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На прощание Skoda создала финальную версию Kodiaq RS под названием Challenge. Такая машина отличается от стандартного варианта только расширенным оснащением: оно включает электропривод передних сидений, камеры кругового обзора, трехзонный климат-контроль, сервопривод пятой двери. В Чехии автомобиль можно уже купить за 1,4 млн крон (более четырех миллионов рублей).

Отметим, что "заряженный" Kodiaq появился на европейском рынке осенью 2018 года. С места до 100 км/ч такой кроссовер разгоняется за семь секунд, "максимка" ограничена 220 км в час.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Перед премьерой в 2018 году SUV стал самым быстрым семиместным кроссовером Нюрбургринга, проехав Северную петлю (20,8 км) за 9 минут и 29,84 секунды.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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В России "заряженный" Kodiaq не продавался, а потому грустить не стоит. Обычный Kodiaq, который в последнее время входит в топ-10 самых популярных SUV нашей страны, можно приобрести от 1 539 000 рублей. Топовая версия обойдется в 3 278 000 рублей.

Кроссовер предлагают с бензиновым 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с., 2.0 TSI мощностью 180 л.с. и 150-сильным дизелем TDI. Доступные варианты трансмиссий: 6-скоростные МКП и DSG, 7-ступенчатый "робот" DSG.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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#Skoda