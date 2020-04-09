Десятка лучших кроссоверов России в первом квартале 2020 года

Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж автомобилей в первом квартале: рынок оказался в плюсе, но тащат его единицы, в то время как герои былых времён теряют в спросе.

Первое место в рейтинге самых популярных SUV - у Hyundai Creta, которая по итогам первого квартала смогла прибавить к прошлогоднему результату 2 045 реализованных машин, итого: 18 815 экземпляров. Но посмотрите, что делает Toyota RAV4: фантастическая прибавка в 5 692 автомобиля и результат 11 595 проданных кроссоверов! На третьем месте топ-10 самых продаваемых SUV - Volkswagen Tiguan: 8 765 проданных машин в январе-марте (+1 467 экз.).

На границе между положительной и отрицательной динамикой продаж расположился Nissan Qashqai, который разошёлся тиражом 7 538 машин (+911 экз.).

Далее - результаты со знаком минус. Так, Kia Sportage, занявший пятое место, не досчитался 396 покупателей: в первом квартале "кореец" выбрали 7 261 покупатель. Renault Duster растерял куда больше - было куплено на 1 184 машин меньше: 7 084 экземпляра.

На седьмой позиции - отечественный внедорожник Lada 4x4: 6 651 автомобиль был продан в январе-марте, что меньше прошлогоднего результата за аналогичный период на 1 072 экземпляра.

Nissan X-Trail, как и Qashqai, оказался передающим эстафету: в минус он ушёл не намного, на 192 машины, оставив в активе 6 481 клиента.

Девятое место - Skoda Kodiaq. Чешский кроссовер приглянулся 5 743 россиянам, а это на 1 019 человек больше, чем в 2019-ом. Замыкает топ-10 Mazda CX-5, которая тоже показала положительную динамику: 5 590 проданных машин (+ 1 202 экз.).

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