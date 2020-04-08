Топ кроссоверов марта в России: стагнация Creta, торжество RAV4

Hyundai Creta по-прежнему является лидером рейтинга: в марте продано 6 803 экземпляра, что всего на 305 машин больше, чем в марте 2019-го. Обычно интерес к "корейцу" больше. Может, стоило провести более масштабное обновление?

Хорошим результатом может похвастать Toyota RAV4, занявший вторую строчку топа. Смена генерации продолжает творить чудеса, потому что интерес к модели проявило на 2 684 покупателя больше: итого в прошлом месяце продано 5 293 экземпляра кроссовера. И это при том, что цена на авто немаленькая: от 1 805 000 рублей.

Бронзу получает Volkswagen Tiguan: кроссовер выбрали 3 568 россиян (+448 экз.).

На волне былой популярности держится Nissan Qashqai: 3 392 проданные машины (+404 экз.) в марте обеспечили модели четвёртое место в списке самых популярных SUV в России. Медленно, но верно армия поклонников утилитарного Renault Duster редеет: 3 268 реализованных авто, что меньше прошлогоднего показателя на 268 экземпляров.

Несмотря на возраст держится бодрячком Lada 4x4: внедорожник отправился в гаражи 2 821 россиян (-223 экз.) и занял шестое место топа.

Мал по малу пробуждается интерес к Mazda CX-5: 2 592 машины было продано в марте, что лучше показателя в 2019 году на 821 экземпляр. На чуть-чуть отстал Mitsubishi Outlander, который недавно получил обновлённый салон: в марте дилеры марки реализовали 2 554 кроссовера (-86 экз.).

На девятом месте рейтинга расположился Kia Sportage с результатом 2 538 реализованных экземпляров (+98 экз.). На последнем месте первой десятки - Nissan X-Trail, купленный 2 422 нашими соотечественниками (-368 экз.).

Далее следуют Skoda Kodiaq (2 406 экз.), не вошедший в феврале даже в топ-25 самых популярных моделей в РФ, Renault Kaptur (2 363 экз.) и Hyundai Tucson (2 064 экз.), который ещё чуть-чуть и станет аутсайдером.