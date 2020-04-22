Под Ярославлем закрыли два детсада из-за COVID-19 у родителей

В городе Тутаеве Ярославской области по рекомендации Роспотребнадзора закрыли два детских сада из-за выявленной коронавирусной инфекции у родителей детей.

Два тутаевских детских сада, где работали дежурные группы, были закрыты с разницей в один день - 21 и 22 апреля. В обоих дошкольных учреждениях коронавирусная инфекция обнаружилась у одного из родителей.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, всем родителям, а также работникам садов будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Под контролем медиков они должны будут соблюдать режим самоизоляции. В помещениях детсадов проведут санобработку.

В правительстве региона рассказали, что в Ярославской области около 72 тысяч дошкольников. Дежурные группы в детских садах, открытые после возобновления работы системообразующих предприятий, посещают около 2,5 тысячи ребятишек.

По данным на 22 апреля, заболевших COVID-19 в Ярославской области - 228, в том числе за последние сутки выявлен 41 зараженный. Выздоровело 18 человек, один пациент скончался, 209 - на лечении.