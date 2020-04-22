Во Владимире потребовали возбудить дело о просроченных аппаратах ИВЛ

Новости

Две трети умерших от COVID-19 в Москве не обратились сразу к медикам 12:25
Носитель коронавируса заразил в Харбине 78 человек из-за недосмотра врачей 12:22
Потепление в Москве отодвигается на начало следующей недели 12:21
В Испании отменили фестиваль помидоров 12:20
В Тульской области умерли три пациента с COVID-19 12:19
В восьми свердловских больницах нашли COVID-19 у пациентов и медиков 12:14
В Ярославле умер первый пациент с COVID-19 12:10
Заразившийся COVID-19 доставлен в больницу с лайнера Costa Atlantica 12:09
Второй сезон "Мандалорца" еще не вышел, но Disney уже готовит третий 12:07
Правительство Беларуси утвердило генеральный план Пинска 12:05
СК начал проверку инцидента со связыванием мальчика в уральском приюте 12:04
Опубликовано видео задержания тюменца, готовившего массовое убийство 12:02
В Перми запустили мобильную кассу для приема коммунальных платежей 11:57
В Пермском крае коронавирус выявлен у 32 медработников 11:55
Киргизия продлила действие паспортов и сроки регистрации до сентября 11:55
Названы города, по которым сильнее всего скучают туристы 11:54
Турция настроена на снятие ограничений во второй половине мая 11:53
В закрытом на карантин Пятигорске второй раз за неделю сменился мэр 11:52
Уральский вуз создал центр для переработки отходов микроорганизмами 11:51
Две трети россиян хотят участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию 11:50
В Крыму объявлен в розыск пропавший замглавы департамента культуры Москвы 11:49
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12 11:34
Найден способ выявить болезнь Паркинсона до появления первых симптомов 11:32
ВТБ в пять раз увеличил лимиты онлайн-переводов 11:29
Генпрокуратура выявила новые фейки о коронавирусе в интернете и соцсетях 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
22.04.2020 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Во Владимире потребовали возбудить дело о просроченных аппаратах ИВЛ

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в открытую для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницу № 6 города Владимира аппаратов ИВЛ с истекшим 15 лет назад сроком годности.

Проверка законности поставок просроченных аппаратов ИВЛ во владимирские больницы началась по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Поводом для расследования послужили сообщения СМИ о том, что в специализированную клинику для лечения коронавирусных больных под видом аппаратов ИВЛ завезли негодные приборы 1999-2001 годов выпуска.

Фото: РИА Новости
Регионы ужесточают правила самоизоляции и вводят карантин для приезжих

В надзорном ведомстве установили, что в начале апреля во Владимир поступили 50 аппаратов ИВЛ "Фаза-5НР" стоимостью шесть миллионов рублей. Оборудование было передано в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Однако когда специальная комиссия осмотрела аппараты, выяснилось, что на них отсутствуют сопроводительные документы и необходимые регистрационные удостоверения.

- Срок хранения аппаратов ИВЛ на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад, - пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что специализированного обслуживания для поддержания пригодности медицинская техника не проходила. Аппараты устарели как физически, так и морально: для работы с ними необходим анестетик "фторотан", который также не используется уже более 15 лет.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Владимирской области в ответ на запрос "РГ", партия ИВЛ поступила в больницу не в рамках программы госзакупок, а в качестве "гуманитарной помощи" от бизнес-сообщества.

- По итогам комиссионного осмотра оборудования принято решение, что часть техники не может быть размещена в палатах реанимации, как несоответствующая требованиям. На это обращено внимание благотворителей, - пояснили власти.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в больницу поступили устаревшие и непригодные для работы медицинские изделия. Материалы проверки прокуратура направила в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения и крупный штраф.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
За сутки в России подтверждено 5236 случаев COVID-19 в 78 регионах

- Материалы к нам поступили только что. Следствие будет их оценивать. О результатах мы сообщим чуть позже, - сказала в беседе с "РГ" старший помощник руководителя регионального управления СУ СК по Владимирской области Ирина Минина.

Одновременно с владимирскими экспертами расследование истории с допотопными аппаратами ИВЛ проводит прокуратура города Костромы. На возможную причастность к поставкам во Владимир недоброкачественных и устаревших лечебных изделий сотрудники надзорного ведомства проверяют одну из костромских медицинских фирм.

Между тем

По оценкам властей, дополнительная потребность клиник Владимирской области в аппаратах ИВЛ сегодня оценивается на уровне 53 штук. В обладминистрации надеются, что с учетом ожидаемой в мае прямой поставки аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга эта потребность будет удовлетворена.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область ЦФО Костромская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника