Во Владимире потребовали возбудить дело о просроченных аппаратах ИВЛ

Прокуратура Владимирской области потребовала возбудить уголовное дело по факту поставки в открытую для лечения больных с коронавирусной инфекцией больницу № 6 города Владимира аппаратов ИВЛ с истекшим 15 лет назад сроком годности.

Проверка законности поставок просроченных аппаратов ИВЛ во владимирские больницы началась по поручению Генеральной прокуратуры РФ. Поводом для расследования послужили сообщения СМИ о том, что в специализированную клинику для лечения коронавирусных больных под видом аппаратов ИВЛ завезли негодные приборы 1999-2001 годов выпуска.

В надзорном ведомстве установили, что в начале апреля во Владимир поступили 50 аппаратов ИВЛ "Фаза-5НР" стоимостью шесть миллионов рублей. Оборудование было передано в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Однако когда специальная комиссия осмотрела аппараты, выяснилось, что на них отсутствуют сопроводительные документы и необходимые регистрационные удостоверения.

- Срок хранения аппаратов ИВЛ на момент приобретения для нужд лечебных учреждений города Владимира истек более 15 лет назад, - пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что специализированного обслуживания для поддержания пригодности медицинская техника не проходила. Аппараты устарели как физически, так и морально: для работы с ними необходим анестетик "фторотан", который также не используется уже более 15 лет.

Как пояснили в департаменте здравоохранения Владимирской области в ответ на запрос "РГ", партия ИВЛ поступила в больницу не в рамках программы госзакупок, а в качестве "гуманитарной помощи" от бизнес-сообщества.

- По итогам комиссионного осмотра оборудования принято решение, что часть техники не может быть размещена в палатах реанимации, как несоответствующая требованиям. На это обращено внимание благотворителей, - пояснили власти.

В надзорном ведомстве пришли к выводу, что в больницу поступили устаревшие и непригодные для работы медицинские изделия. Материалы проверки прокуратура направила в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ (сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере). Санкция статьи предусматривает до пяти лет заключения и крупный штраф.

- Материалы к нам поступили только что. Следствие будет их оценивать. О результатах мы сообщим чуть позже, - сказала в беседе с "РГ" старший помощник руководителя регионального управления СУ СК по Владимирской области Ирина Минина.

Одновременно с владимирскими экспертами расследование истории с допотопными аппаратами ИВЛ проводит прокуратура города Костромы. На возможную причастность к поставкам во Владимир недоброкачественных и устаревших лечебных изделий сотрудники надзорного ведомства проверяют одну из костромских медицинских фирм.

Между тем

По оценкам властей, дополнительная потребность клиник Владимирской области в аппаратах ИВЛ сегодня оценивается на уровне 53 штук. В обладминистрации надеются, что с учетом ожидаемой в мае прямой поставки аппаратов ИВЛ по линии Минпромторга эта потребность будет удовлетворена.