В Минздраве заявили о снижении общего показателя смертности в России

Общий показатель смертности в России уменьшился на 4,5 процента по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Говоря о ситуации с коронавирусом, глава ведомства отметил, что показатель смертности из-за COVID-10 в России составляет менее одного процента.

- К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее одного процента. Это один из самых низких показателей в мире, - цитирует его словам ТАСС.

Напомним, согласно последним данным, за прошедшие сутки в России выявлено 5236 больных COVID-19 в 78 регионах страны. По-прежнему больше всего заболевших коронавирусной инфекцией в столице - 2548 человек. Всего в стране зарегистрировано 57 999 инфицированных. По информации оперштаба, за сутки умерли 57 человек с коронавирусом.

Ранее "РГ" писала, что средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума. Смертность среди мужчин снизилась на 3,5%, а среди женщин - на 2,1%.